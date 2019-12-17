MAGDER’de yeni yönetim belirlendi

Marmara Depremi’nin ardından yaşanan can kayıplarının üzerine, 2000 yılında yerel örgütlenmelerin gerekliliği inancıyla kurulan MAGDER, Körfez ilçede bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Kocaeli Magder) Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Tek listeyle yapılan kongre sonucunda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.
YENİ YÖNETİM KURULU
Bahri Soyyiğit
Filiz Müdar
Sevim Kanat
Erkut Kır
Fevzi Virdil
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz