Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:49 TSİ

MAGDER’de yeni yönetim belirlendi

MAGDER, Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
mask

Marmara Depremi’nin ardından yaşanan can kayıplarının üzerine, 2000 yılında yerel örgütlenmelerin gerekliliği inancıyla kurulan MAGDER, Körfez ilçede bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Kocaeli Magder) Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Tek listeyle yapılan kongre sonucunda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

YENİ YÖNETİM KURULU

Bahri Soyyiğit

Filiz Müdar

Sevim Kanat

Erkut Kır

Fevzi Virdil

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Efsane başkan Halit Kopya yaşamını yitirdi mask
Efsane başkan Halit Kopya yaşamını yitirdi
 İki sokak birbirine bağlandı mask
 İki sokak birbirine bağlandı
İdris Korkut vefat etti mask
İdris Korkut vefat etti
Türk Ocakları: Allah belanızı versin mask
Türk Ocakları: Allah belanızı versin
Birol Sağlam Gelecek Partisi’ne geçecek mi? mask
Birol Sağlam Gelecek Partisi’ne geçecek mi?
AYM’den 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu mask
AYM’den 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL