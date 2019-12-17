Zeytinoğlu: İşsizlikteki yüzde 13.8 seviyesi hala çok yüksek

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,TÜİK tarafından açıklanan ve eylül ayında yüzde 13.8’e gerileyen işsizlik oranını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Eylül ayı işsizlik oranının aylık olarak küçük de olsa toparlandığını memnuniyetle görüyoruz. Aynı ayın sanayi üretim endeksindeki toparlanmanın etkileri, sınırlı da olsa işsizlik üzerinde gördük. Ancak işsizlikteki yüzde 13.8 seviyesi hala çok yüksek” dedi.

POZİTİF ETKİLER

Son çeyrekte ekonomik göstergelerde iyileşme başladığını, ekonomideki toparlanmanın kalıcı olması durumunda işsizlik üzerine yansımasının çok daha net görülebileceğini söylen Zeytinoğlu, “Ekonomi yavaşladığında bunun işsizlik üzerindeki etkilerini çok kısa sürede görüyoruz. Ancak iyileşme başladığında bunun pozitif etkilerini daha gecikmeli görüyoruz. İstihdamı artırabilmemiz için her zaman dile getirdiğimiz, yatırım ortamının iyileştirilerek, ülkemize tekrar yabancı sermaye girişini hızlandırarak sağlayabiliriz.” dedi. Zeytinoğlu, geleceğin ekonomilerine uygun alanlarda yapılacak yatırımlar ve bu yatırımların teşvik edilmesinin orta ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına katkı vereceğini söyleyerek, “Maalesef ülkemizde yüksek teknoloji alanında çalışanların oranı çok geride” açıklamasında bulundu.

KREDİ TEŞVİKLERİ

Eylül’de, geçen yıla göre istihdam kaybının 607 bin kişi olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Bunun 411 bini inşaat sektöründen. 152 bini ise sanayi sektöründen. Umarız kredilerle verilen teşviklerin etkilerini istihdam kayıplarının önlenmesinde görürüz.” dedi. Açıklamasına devam eden Zeytinoğlu, “Altını çizmemiz gereken husus, genç nüfustaki işsizlik oranının çok yüksek olması. Bu oran geçen aya göre gerilemiş olsa da geçen yılın 4.5 puan üzerinde. Bununla birlikte ülkemizdeki gençlerin yüzde 28.6’sı, ne eğitimlerine devam ediyor, ne de istihdam ediliyor. Bu acil çözüm üretilmesi gerektiren sosyal sorunumuz. Biz KSO olarak 2018 yılında ilimizdeki istihdam sorunlarını tespit etmek amacıyla yaptığımız araştırmada ülkemizde kronik işsizlik problemine dikkat çekmiştik” dedi.

BÜTÇE GELİRLERİ

Başkan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve kasım ayında 7.8 milyar TL fazla veren bütçe gerçekleşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, “Kasım ayında bütçe giderleri yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 1.7 artışla 83.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe kasımda 7.8 milyar TL fazla verdi. Böylece ocak-kasım dönemi bütçe açığı 92.9 milyar TL oldu” dedi. Zeytinoğlu, son olarak Kasım ayında bütçe gelirlerine en fazla katkının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 73.4 milyar TL olarak gerçekleşen vergi gelirlerinden geldiğini söyledi.