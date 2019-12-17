Pazar yerlerinin devri görüşüldü

Zabıta Müdürlüğü’nün dosyasında pazar yerlerinin devrine ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre borçları tamamen ödenmiş olan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı, Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı, Kozluk Pazarı, Yenişehir Kapalı Pazarı, Kuruçeşme Kapalı Pazarı ve Yenidoğan Pazarında bulunan pazar yerlerinin devri görüşülerek yeni sahiplerine verilmesine karar verildi.