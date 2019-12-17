Zabıta Müdürlüğü’nün dosyasında pazar yerlerinin devrine ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre borçları tamamen ödenmiş olan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı, Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı, Kozluk Pazarı, Yenişehir Kapalı Pazarı, Kuruçeşme Kapalı Pazarı ve Yenidoğan Pazarında bulunan pazar yerlerinin devri görüşülerek yeni sahiplerine verilmesine karar verildi.
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Pazar yerlerinin devri görüşüldü
İzmit Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı Başkan Yardımcısı Cem Güler’in başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Zabıta Müdürlüğü’ne ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz