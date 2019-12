Genç Parti, İYİ Parti’yi ziyaret etti

Genç Parti heyeti, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tarafından kabul edildi. İYİ Parti il Başkanlığında yapılan görüşmede, her iki partinin il başkanı siyaset sahnesinde kurulan yeni partileri ve son günlerdeki siyasi konular hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Millet İttifakı olarak hizmet yolunda her partiye eşit mesafede olduklarını, bu yönde de çalışmaları olan her siyasi partiye Millet İttifakı içinde olumlu baktıklarını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İTTİFAKI UZAN BELİRLEYECEK

Genç Parti İl Başkanı İbrahim ALTINOĞLU ise, hangi ittifakta yer alacaklarını Genel Başkan Cem Uzan’ın belirleyeceğini söyledi. Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın, hukuki süreçlerinin sonunda çok yakında ülkesine döneceğini söyleyen Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, ev sahipliği için Yıldız ve yönetimine teşekkür etti.