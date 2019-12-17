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THK Gölcük, yeni yerine taşındı

Türk Hava Kurumu (THK) Gölcük Şubesi Merkez Kapalı Çarşı No 81 adresine taşındı. Yeni binanın kullanım hakkının 49 yıllığına Türk Hava Kurumu’nda olacağı öğrenildi
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Önceki gün yeni kurum binasında tanıtım programı gerçekleştirilirken, programa THK Gölcük şubesi yönetim ve denetim kurulu üyeleri katılım sağladı. THK Gölcük Şubesi Başkanı Mustafa Cintaş çalışma amaçlarıyla ilgili bilgi verdikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Donanma Caddesi No: 38 Gölcük/Kocaeli adresinde kiralık olan ofisimizde devam etmekte iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü adına kayıtlı ‘’Merkez Mahallesi,Atatürk Bulvarı No: 81 P 149-159 Gölcük Kocaeli adresinde bulunan bu işyerlerini Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi adına 49 yıllığına kullanım hakkına ait tapuyu 11.04.2019 tarihinde almış bulunmaktayız” dedi. Şube binamızın açılış törenini Türk Hava Kurumu’nun 95. Kuruluş Yıldönümünü 16 Şubat 2020 tarihinde yapmayı planlamaktayız’

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