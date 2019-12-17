MHP İl binasında hareketli dakikalar!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır Bostancı arasında geçen, gizli çekilen video görüntülerinin etkisi sürmeye devam ediyor. Görüntülerle ilgili MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İl Sekreteri İzzet Erdem, Av. Havva Köse görüntülerin montaj olduğunu öne sürerken MHP MYK Üyesi Erkan Azeri ise gazetemize yaptığı açıklamada “Aydın Ünlü özelinde hiçbir kusur yoktur, Ünlü’ye atılan iftiradır” ifadelerinde bulunmuştu.

MHP İL BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Bugün ise MHP il binasında hareketli saatler yaşandı. MHP Genel Merkez talimatı sonrasında MHP Genel Sekreter Yardımcıları Kadir Şekerci ve Fatih Çetinkaya ile MHP MYK Üyesi Hilal Elmas ve Erkan Azeri bugün il başkanı, ilçe başkanları ve bazı STK’ları dinlemek üzere il binasına geldi. Görüşmelerin ardından konu hakkında yapılan incelemenin sonrasında görevlilerin kendi arasında istişare edeceği sonrasında ise tutulan raporun genel merkeze iletileceği öğrenildi. Bir diğer yandan Genel Merkez’den görevlendirilen isimlerin soruşturma için değil istişare için il binasına geldiklerini söyledikleri de öne sürüldü.