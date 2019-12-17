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Meclis'te görüldü... "Kim bu adam?"

TBMM'de Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Bütçe görüşmelerinin olduğu 12 gün boyunca ziyaretçi yasağına dikkat çeken Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Türkkan, fotoğrafın altına “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” diye sordu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Türkkan, söz konusu paylaşımına Meclis’in Twitter adresini de etiketledi. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ve yasak olmasına rağmen Loca’da nasıl yer aldığı ise merak konusu oldu.

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