Bütçe görüşmelerinin olduğu 12 gün boyunca ziyaretçi yasağına dikkat çeken Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Türkkan, fotoğrafın altına “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” diye sordu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Türkkan, söz konusu paylaşımına Meclis’in Twitter adresini de etiketledi. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ve yasak olmasına rağmen Loca’da nasıl yer aldığı ise merak konusu oldu.
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Meclis'te görüldü... "Kim bu adam?"
TBMM'de Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz