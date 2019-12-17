Akşam saatlerinde TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı. İddialara göre rafineri içinde ufak çaplı bir yangının yaşandığı ve TÜPRAŞ'ın kendi sistemleri vasıtasıyla bu yangını önlediği öğrenildi. B ünitesinde çıkan küçük çaplı yangın müdahalenin ardından söndürüldü.