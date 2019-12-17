Akşam saatlerinde TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı. İddialara göre rafineri içinde ufak çaplı bir yangının yaşandığı ve TÜPRAŞ'ın kendi sistemleri vasıtasıyla bu yangını önlediği öğrenildi. B ünitesinde çıkan küçük çaplı yangın müdahalenin ardından söndürüldü.
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TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
TÜPRAŞ'ta çıkan küçük çaplı yangın sirenlerin çalmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz