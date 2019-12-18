Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 08:56 TSİ- Gündem G: Bugün 08:59 TSİ

KSMMMO’da meclis başkanı belli oldu

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Meclis Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirildi. Seçimde Ali Odabaş ve Hayrettin Yalçın meclis başkanlığı için yarıştı. Seçimde Ali Odabaş başkan seçildi
mask

KSMMMO’nun Alikahya’da bulunan binasında gerçekleştirilen meclis başkanlık divanı seçimlerine KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, KSMMMO Onursal Başkanı Ender Şenol, KSMMMO geçmiş dönem başkanı Fikret Gökmen, KSMMO yönetim kurulu üyeleri ve KSMMMO meclis üyeleri katıldı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi ve oyların sayımına başlandı.

ODABAŞ YENİ MECLİS BAŞKANI

105 KSMMMO meclis üyesinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede kullanılan 95 oyun 56’sını alan Ali Odabaş KSMMMO’nun yeni meclis başkanı oldu. Odabaş’ın rakibi Hayrettin Yalçın ise 37 oyda kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimin divan başkanlığını Mehmet Balimre yaparken divan üyeliklerini ise Eda Ketenci ve Arif İpek üstlendi.

Bugün 08:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Saffet Sancaklı: Deniz bitti iflas ettik mask
Saffet Sancaklı: Deniz bitti iflas ettik
Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor! mask
Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor!
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı mask
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor mask
Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor
Türk Ocakları: Allah belanızı versin mask
Türk Ocakları: Allah belanızı versin
Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü! mask
Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!
TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı mask
TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL