KSMMMO’da meclis başkanı belli oldu

KSMMMO’nun Alikahya’da bulunan binasında gerçekleştirilen meclis başkanlık divanı seçimlerine KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, KSMMMO Onursal Başkanı Ender Şenol, KSMMMO geçmiş dönem başkanı Fikret Gökmen, KSMMO yönetim kurulu üyeleri ve KSMMMO meclis üyeleri katıldı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi ve oyların sayımına başlandı.

ODABAŞ YENİ MECLİS BAŞKANI

105 KSMMMO meclis üyesinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede kullanılan 95 oyun 56’sını alan Ali Odabaş KSMMMO’nun yeni meclis başkanı oldu. Odabaş’ın rakibi Hayrettin Yalçın ise 37 oyda kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimin divan başkanlığını Mehmet Balimre yaparken divan üyeliklerini ise Eda Ketenci ve Arif İpek üstlendi.