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Doğa Koleji ile ilgili flaş gelişme!

Doğa Koleji’nin 49 lisanslı kurucusu okulu satın almak için yönetime teklif yaptı. Yaklaşık 600 milyon TL’lik teklif geçmişe dönük öğretmen maaşlarını ödemeyi de kapsıyor.
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Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular.

49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

Kurucular kurulu adına görüşmelerde bulunan Nevşehir Doğa Koleji'nin franchise sahibi Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, yaptığı açıklamada, “Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Mağduriyetleri gidermek istiyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu. Sözcü’den Can Mumay’ın haberine göre Doğa Koleji'ni devralmak isteyen kurucular İstanbul'da bir otelde iki gündür toplantı halinde.

“GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZLER VAR”

Uluer, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada satın alma görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerde pürüzler olduğunu da ifade eden iş insanı beklediklerinden yüksek bir fiyatla karşılaştıklarını anlatırken pürüzlere ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

SATIN ALMA OLMAZSA YENİ MARKA

Uluer'in verdiği bilgilere göre eğer satın alma gerçekleşmezse 49 franchise sahibi ‘Doğa Koleji' ismini bırakarak yeni bir marka altında faaliyetlerine devam edecek.

UYSAL DA ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.

CAN HOLDİNG DE İLGİLENMİŞTİ

Son zamanlarda yaptığı satın almalarla adından söz ettiren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding de Doğa için teklif vermiş fakat daha sonra taraflar anlaşamamıştı.

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