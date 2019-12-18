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Mecliste görülen adam bakın kim çıktı!

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın paylaşımındaki mecliste görülen sarıklı cübbeli adamın kim olduğu ortaya çıktı
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TBMM'de Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bütçe görüşmelerinin olduğu 12 gün boyunca ziyaretçi yasağına dikkat çeken Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

Türkkan, fotoğrafın altına “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” dedi.

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI ÇIKTI

OdaTv’nin haberine göre, Türkkan'ın "Kimdir acaba" diye sorduğu isim; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası.

Meclis’e bir vekilin daveti üzerine gelen şehit kaymakamın babası; bir vekil ile görüşme yapıp yemek yedikten sonra Genel Kurul'u merak ediyor. Şehit kaymakamın babası olduğu için de kendisinin kırılmayıp birkaç saniyeliğine Genel Kurul'a girmesine izin verildiği ifade edildi.

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