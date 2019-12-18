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Büyükşehirde yeni daire başkanı belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevden alınan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan’ın yerine Dr. Ebubekir Ardıç atandı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı. Mücahit Arslan’ın yerine gelen isim belli oldu.  Dr. Ebubekir Ardıç Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı. Dr. Ardıç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapıyordu.

DR. EBUBEKİR ARDIÇ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu.  

Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı.

Halen Sağlık Yönetimi alanında doktorasını yapıyor.

2018- SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Başhekim Yardımcısı

2016-2018 Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü- Bakan Danışmanı

2016-2016 Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Başhekim Yardımcısı

2016-2016 Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü- Saha Gözlemcisi

2015-2016 Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü- İl Müdür Yardımcısı

2011-2015 Sivas Sağlık Müdürlüğü- İl Müdür Yardımcısı

2010-2011 Suşehri Toplum Sağlığı Merkezi – Sorumlu Hekim

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