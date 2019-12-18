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İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi

İzmitli Ahmet Can Çağlayan, ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
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Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Fırat Çağlayan'ın 30 yaşındaki oğlu Ahmet Can Çağlayan, ABD’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Rahmetli Sait Çağlayan'ın torunu, Fuat Çağlayan'ın ise yeğeni olan Ahmet Can Çağlayan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek. Ahmet Çağlayan'ın cenazesi yarın (perşembe) Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

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