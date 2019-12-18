Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Fırat Çağlayan'ın 30 yaşındaki oğlu Ahmet Can Çağlayan, ABD’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Rahmetli Sait Çağlayan'ın torunu, Fuat Çağlayan'ın ise yeğeni olan Ahmet Can Çağlayan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek. Ahmet Çağlayan'ın cenazesi yarın (perşembe) Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek
Bugün 10:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:33 TSİ
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
İzmitli Ahmet Can Çağlayan, ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz