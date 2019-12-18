Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tarafından 2017 yılında ilk kez düzenlenen geleneksel hale gelmiş olan “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Her yıl bu amaç doğrultusunda yapılan ulusal “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışmasının kazananları ODTÜ KYÖV Okullarında yapılacak bir törenle sahiplerini bulacak. Tören 20 Aralık Cuma günü saat 16.30’da ODTÜ KYÖV Okulları Konferans Salonunda yapılacak.
Bugün 10:23 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:28 TSİ
'Çocuk Edebiyat Ödülleri' sahiplerini bulacak
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tarafından her yıl düzenlenen 'Çocuk Edebiyat Ödülleri Yarışması' ödülleri bu yıl da sahiplerini bulacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz