Ellibeş: “Onlar yazar biz bozarız"

Çetin Seymen’in ev sahipliğinde gerçekleşen Danışma Meclisi’ne AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, il ve ilçe CHP’de 30 yıllık geçmişi olması, kadın olması, adaylıktan çekilinceye kadar baskı görmesini engellemedi. Ve donunda pes ettirmeyi başardılar. Şimdi soruyorum sizlere, bu mu sizin demokrasi anlayışınız?yöneticilerinin yanı sıra partide bugüne kadar görev yapmış çok sayıda başkan ve yönetici yer aldı. Gençlik Kolları’nın ışıklı gösterileri ve sloganları Danışma Meclisine coşku kattı. Ellibeş de kürsüye çıktığı sırada gençlerin, “Bizimkisi bir aşk hikayesi” şarkısına cep telefonunun ışığını yakarak sonuna kadar eşlik etti, “Bu şarkı 7 düvelle savaşan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a” dedi.

7.BÜYÜK KONGRE SÜRECİ

Ellibeş, konuşmasında 17-25 Aralık operasyonlarıyla, muhalefetin demokrasi anlayışını da değerlendirerek şunları söyledi: “Değerli dava arkadaşlarım, 7.Büyük Kongre takvimimiz tıkır tıkır işliyor. Üye listelerinin askıya çıkması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından 4 bin 905 delegemizi iki hafta içinde 12 ilçemize kurulan sandıklarla belirledik. Elbette bu sürecin kavgasız, gürültüsüz, büyük bir anlayış ve hoşgörü ile geçiyor olması, partimizin istişare kültürünü de ihmal etmiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Geçenlerde bahsettim, her bir delegemizi belirlerken en az hatayı yapmak adına genel merkezimizin teşkilatımıza hizmeti ön plana alan kriterlerini uyguladık. Bunun yanı sıra istişare kurullarımızı çalıştırdık. Bölgenin kanaat önderlerinden görüşler aldık. Birileri tek liste diye bu süreci hafife almaya kalksa da aslında arka planda işte bu geniş istişare ve uzun çalışmalar var. Bunu eleştiren, bize demokrasi, kadın hakları, insan hakları, adalet dersi verenleri de bu süreçte kendi seçimlerini yaparken hep birlikte görüyoruz.”

DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ BU MU?

“İşte CHP’nin durumu ortada. İlçe kongreleri Darıca’da başladı. Bismilllah, daha ilk kongrede ‘Demokrasi’ye ne kadar bağlı olduklarını bizlere gösterdiler. Bir kadın aday, bir hanımefendi; Ebru Tayanç. İki kadın arkadaşını da yanına alarak çıkıp ilçe başkanı adayı olmak istedi. Kendi ifadesiyle söylüyorum, adaylığını açıkladığı andan itibaren yanına gidip görüşen kim varsa parti içinde kendilerine dönek yaftası yapıştırılmış. CHP’de 30 yıllık geçmişi olması, kadın olması, adaylıktan çekilinceye kadar baskı görmesini engellemedi. Ve donunda pes ettirmeyi başardılar. Şimdi soruyorum sizlere, bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu bize örnek gösterdiğiniz demokrasi anlayışı? Böyle zorbalıklar olacaksa, bizim gibi istişare kültürü ve üyelerimizin rızasıyla aday belirlemek daha doğru.”

FETÖ’NÜN ÜZERİNE GİTTİĞİMİZDE BAĞIRIYORLARDI

Ellibeş, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili de konuştu: ”Biliyorsunuz bugünler demokrasi tarihimiz açısından da önemli günler. 17 Aralık’ta Kayseri’de askerlerimizi taşıyan otobüse düzenlenen bombalı araç saldırısıyla 2’si Kocaeli’den 14 askerimiz şehit olmuştu. Aradan 3 yıl geçti. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizi bölmek isteyenler yalnızca şehitler verdiğimiz saldırılarla değil, farklı yöntemlerle daha önce de saldırmıştı. Bunlardan biri de yargıyı kullanarak düzenlenen 17-25 Aralık operasyonlarıydı. Dine ve dindarlara karşı uygulanan baskıyı kullanarak ortaya çıkan, bu konuyu istismar eden FETÖ denilen hastalıklı terör yapısı 17 Aralık 2013’te seçilmiş bir hükümete karşı ele geçirilecek bir mevzi olarak gördükleri yargıyı da kullanarak bir operasyon tezgahladı. Milletimizin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanımızın tarihi duruşuyla Allah bu hain teröristlerin emellerine ulaşmasına izin vermedi”.

ONLARIN DEĞİL, BİZİM NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ

“Bugün FETÖ, 40 yıldır Devlet içine sızarken neden birşey yapmadınız diyenler; 17-25 Aralık'ta bu örgütün üzerine gitmeye çalıştığımızda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere, "Elinizde deliliniz var mı?" diye bağırıyordu. FETÖ'nün medya gruplarıyla ilgili işlem yapmak istediğimizde, CHP milletvekilleri gidip televizyonların önünde canlı kalkan olmuşlardı. Dershanelerini kapatmaya kalktığınızda, karşı çıkıyorlardı. Bütün bunları da unutmamak gerekir”. Ellibeş, yeni parti oluşumlarıyla hiç ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi, “Onların ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Bizim abdestimizden şüphemiz yok Elhamdülillah. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece önümüzde kimse duramaz. Bugüne kadar milletimizin önünü tıkamak için türlü türlü odaklar ortaya çıktı. Ama onlar yazar biz bozarız. Bu oyunlar kumpaslara bizi yolumuzdan döndürmeyecektir” dedi. Danışma Meclisi, dilek ve temennilerle sona erdi.