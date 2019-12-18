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Meteoroloji'den uyarı geldi!

İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren 3 gün gece ve sabah saatlerinde yoğun sis görülmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günleri İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görülecek. Vatandaşların ve yetkililerin, görüş mesafesindeki azalma sebebiyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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