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Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü!

İYİ Parti'de yeni tartışma konusu, Meral Akşener'in “20 ödünç vekil” açıklaması. Akşener geçen hafta Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi içi “Gerekirse 20 milletvekili verebilirim” demişti. Bu sözler İYİ Parti içinde hem eleştiri hem de destek gördü.
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Cumhuriyet'in aktardığına göre, çoğunluğunu MHP'den ayrılan isimlerin oluşturduğu bir grup, “Davutoğlu'na 20 milletvekili vermek demokrasi mi? Davutoğlu iktidar olsa demokrasi mi diyecek?” diye sorarken, çoğunluğunu merkez sağdan ayrılan isimlerin oluşturduğu ikinci grup ise “Davutoğlu'nun yüzde bir oy almasının tüm ittifak sistemini yeni baştan oluşturacağını, parlamenter sisteme geri dönüş kapısının aralanacağını” savunuyor.

DAVUTOĞLU'NUN GEÇMİŞ POLİTİKALARI

İYİ Parti içinde çoğunluğunu MHP'den ayrılan isimlerin oluşturduğu bir grup, “Davutoğlu'nun partisinin desteklenmemesi” görüşünde. Bu grubun görüşünün temelini ise Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde izlediği siyaset oluşturuyor. Özellikle Davutoğlu'nun “Komşularla sıfır sorun” diyerek, dış politikada Türkiye'nin “dış güçlere karşı elini zayıflatan bir siyaset izlediği” belirtilirken, “o dönem Suriye'de izlenen siyasetin şu anda Türk askerinin Barış Pınarı Harekâtı'nı yapmak zorunda bıraktığına” dikkat çekiliyor. Davutoğlu'nun desteklenmesi durumunda “İYİ Parti'nin güç kaybedeceği ve güç kaybecek bir partinin de demokrasi savaşı veremeyeceği” ifade ediliyor.

YÜZDE 50 ARTI 1 HESABI

Parti içinde çoğunluğu merkez sağ kökenli isimlerin oluşturduğu bir diğer kanat ise “Davutoğlu'nun partisinin iktidar tarafından seçimlere katılmasının engellenmesi durumunda partinin desteklenmesi gerektiğini” savunuyor. Partinin hedefleri arasında “yeniden parlamenter sisteme dönüşün” olduğu belirtilirken, “bunun da ancak AKP'den oy alabilecek bir parti ile sağlanabileceği” ifade ediliyor. Davutoğlu ve partisinin “yüzde 1 oy alması durumunda bile ittifakların şekil değiştirebileceğini” düşünen bu kanat, “Davutoğlu ve partisi Türk siyasi ve demokrasi hayatına ne kazandırır, ona bakılmalı. Türkiye, eğer çoğulcu demokrasiyle yeniden parlamenter sistemin kapısını aralayabilirse, özlem duyulan toplumsal mutabakat da sağlanmış olur” görüşünü dile getiriyor.

KİRALIK VEKİLLER

Akşener'in “20 vekil veririm” açıklaması, Türk siyasetinde “kiralık vekiller” tartışmasını yeniden başlattı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP, Akşener'in aday olmak için 100 bin imzaya ihtiyaç duymaması için 20 vekilini İYİ Parti'ye transfer etmişti.

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