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Dolar kritik rakamı aştı

Dolar bu sabah da yükselişini sürdürerek kritik 5.90 seviyesini aştı. Lira böylece dolar karşısında 4. günde de düşüşünü sürdürdü.
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Dün 5.84'ten 5.88'e yükselerek 2 ayın zirvesini test eden dolar bu sabah da yükselişini sürdürerek kritik 5.90 seviyesini aştı. Lira böylece dolar karşısında 4. günde de düşüşünü sürdürdü.

ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik üslerini kapayabileceklerini açıklaması Türk varlıkları üzerinde baskıya neden oldu.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren 2020 yılı savunma bütçesi dün Senato'dan geçti. Tasarıda Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik endişeler kurdaki harekette etkili oluyor.

BIST 100 Endeksi de güne % 0.4 düşüşle 110 bin 563 puandan başladı. Euro 6.58, sepet kur 6.24'e yükseldi.

Bugün 11:04 TSİ - Gündem

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