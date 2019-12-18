Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:09 TSİ- Gündem G: Bugün 11:11 TSİ

‘’Engelli Toplu İş Görüşmesine’’ ilgi yoğun oldu!

Gebze İŞKUR Şube Müdürlüğünün öncülüğünde 40.’sı düzenlenen ‘’Engelli Toplu İş Görüşmesine’’ ilgi yoğundu.
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze Organize Sanayiindefaaliyetine devam eden şirketlerin dışında, Gebze sınırları içinde faaliyetine devam eden orta ve büyük ölçekli 65 işyeri temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen görüşmede, firmalar işyerlerinde çalıştırılmak üzere engelli personel seçimi yaptılar.

347 engelli personel adayın katıldığı toplantı öncesi, işveren ve işveren temsilcileriyle bir araya gelen Gebze İŞKUR Şube Müdürü Nurullah Karataş; kanun gereği her 100 çalışana karşılık 3 engelli çalıştırılması zorunluluğunu bir sunum ile katılımcılarla paylaştı. Dezavantajlı grupların başında gelen engelli personellerin istihdam edilebilmesi için, var olan teşviklere dikkat çeken Karataş, Gebze’de faaliyet gösteren işyerleriyle her ay düzenlenecek olan toplu görüşme hakkında detay bilgileri de temsilcilerle ve engelli personel adaylarla paylaştı. 17.12.2019 tarihinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün Kapalı Spor Salonunda saat 09.30’da başlayan görüşmeler, en son engelli personel adayının işyeri temsilcileriyle mülakatı süresince devam etti.

Bugün 11:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor! mask
Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor!
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı mask
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor mask
Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor
 İki sokak birbirine bağlandı mask
 İki sokak birbirine bağlandı
Türk Ocakları: Allah belanızı versin mask
Türk Ocakları: Allah belanızı versin
Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü! mask
Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!
TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı mask
TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL