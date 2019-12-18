‘’Engelli Toplu İş Görüşmesine’’ ilgi yoğun oldu!

Gebze Organize Sanayiindefaaliyetine devam eden şirketlerin dışında, Gebze sınırları içinde faaliyetine devam eden orta ve büyük ölçekli 65 işyeri temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen görüşmede, firmalar işyerlerinde çalıştırılmak üzere engelli personel seçimi yaptılar.

347 engelli personel adayın katıldığı toplantı öncesi, işveren ve işveren temsilcileriyle bir araya gelen Gebze İŞKUR Şube Müdürü Nurullah Karataş; kanun gereği her 100 çalışana karşılık 3 engelli çalıştırılması zorunluluğunu bir sunum ile katılımcılarla paylaştı. Dezavantajlı grupların başında gelen engelli personellerin istihdam edilebilmesi için, var olan teşviklere dikkat çeken Karataş, Gebze’de faaliyet gösteren işyerleriyle her ay düzenlenecek olan toplu görüşme hakkında detay bilgileri de temsilcilerle ve engelli personel adaylarla paylaştı. 17.12.2019 tarihinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün Kapalı Spor Salonunda saat 09.30’da başlayan görüşmeler, en son engelli personel adayının işyeri temsilcileriyle mülakatı süresince devam etti.