Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:13 TSİ- Gündem G: Bugün 11:15 TSİ

Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’

Kocaeli Üniversitesi’yle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan CHP Milletvekili Tarhan, “Kocaeli Üniversitesi neden bu kadar borçlu?’ dedi
mask

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, Kocaeli Üniversitesi’yle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.Tarhan, “Bizler her zaman üniversitelere, gençlere, akademisyenlere tam bağımsızlık tanınmasını yetki alanlarının genişletilmesini savunuyoruz. Ancak üniversitede bir yanlış varsa bunu dile getirip düzeltmek için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kocaeli Üniversitesi neden bu kadar borçludur? Bunun Nedeni nedir? Bakanlık buna çözüm olacak önlemleri neden almamaktadır? Kocaeli Sanayi kenti olduğu kadar öğrenci kentidir. Kentimizi, şehrimizi marka haline getirecek Kocaeli Üniversitesi’ni hep beraber en iyi üniversiteler arasına sokmak için çabalamalıyız” dedi.

‘DÖNER SERMAYEDE NELER OLUYOR?’

Tarhan konuyla ilgili açıklamasında, “2018 yılının Sayıştay Raporunda Kocaeli Üniversitesi’nin Döner Sermaye İşletmesinde 70.277,97 TL’lik sermaye payının bulunmasına rağmen 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 7.736.000,00 TL olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Üniversitede özellikle mali işlemlerin yapıldığı döner sermaye tablolarında Sayıştayca usulsüzlük tespit edilmesi. Üniversitenin de cevaben düzeltiyoruz açıklamasında bulunması akıllara başka sorular getirmektedir. Üniversiteler özellikle mali işlemlerinde şeffaf olmalıdır” şeklinde konuştu.

‘KOÜTIP FAKÜLTESİ ZARAR MI KAR MI EDİYOR?’

Tarhan, “Kocaeli Üniversitesi kentimizin göz bebeği, gururudur. Ancak üniversitenin borç hanesi nedense hep tıp fakültesinin giderlerinden ortaya çıkmaktadır. Çevre şehirlerimizden ve kentimizden oldukça fazla oranda hastaya hizmet vermeye çalışan Kocaeli Üniversitesi, malzeme stoku nedeniyle, ilaç giderlerinin fazla olması nedeniyle zarar ediyorsa burada bir yönetim zafiyeti ya da art niyet var demektir. Bir tıp fakültesi ihtiyacı olduğu kadar malzeme almalıdır. Çünkü tıbbi envanterin birçoğunun son kullanma tarihinin süresi sınırlıdır. Malzeme stoku işlemlerinin evrensel bir değerlendirmeye tabii olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Doğa Koleji ile ilgili flaş gelişme! mask
Doğa Koleji ile ilgili flaş gelişme!
Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor! mask
Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor!
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı mask
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Türk Ocakları: Allah belanızı versin mask
Türk Ocakları: Allah belanızı versin
Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor mask
Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor
Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü! mask
Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!
TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı mask
TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL