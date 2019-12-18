CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, Kocaeli Üniversitesi’yle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.Tarhan, “Bizler her zaman üniversitelere, gençlere, akademisyenlere tam bağımsızlık tanınmasını yetki alanlarının genişletilmesini savunuyoruz. Ancak üniversitede bir yanlış varsa bunu dile getirip düzeltmek için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kocaeli Üniversitesi neden bu kadar borçludur? Bunun Nedeni nedir? Bakanlık buna çözüm olacak önlemleri neden almamaktadır? Kocaeli Sanayi kenti olduğu kadar öğrenci kentidir. Kentimizi, şehrimizi marka haline getirecek Kocaeli Üniversitesi’ni hep beraber en iyi üniversiteler arasına sokmak için çabalamalıyız” dedi.

‘DÖNER SERMAYEDE NELER OLUYOR?’

Tarhan konuyla ilgili açıklamasında, “2018 yılının Sayıştay Raporunda Kocaeli Üniversitesi’nin Döner Sermaye İşletmesinde 70.277,97 TL’lik sermaye payının bulunmasına rağmen 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 7.736.000,00 TL olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Üniversitede özellikle mali işlemlerin yapıldığı döner sermaye tablolarında Sayıştayca usulsüzlük tespit edilmesi. Üniversitenin de cevaben düzeltiyoruz açıklamasında bulunması akıllara başka sorular getirmektedir. Üniversiteler özellikle mali işlemlerinde şeffaf olmalıdır” şeklinde konuştu.

‘KOÜTIP FAKÜLTESİ ZARAR MI KAR MI EDİYOR?’

Tarhan, “Kocaeli Üniversitesi kentimizin göz bebeği, gururudur. Ancak üniversitenin borç hanesi nedense hep tıp fakültesinin giderlerinden ortaya çıkmaktadır. Çevre şehirlerimizden ve kentimizden oldukça fazla oranda hastaya hizmet vermeye çalışan Kocaeli Üniversitesi, malzeme stoku nedeniyle, ilaç giderlerinin fazla olması nedeniyle zarar ediyorsa burada bir yönetim zafiyeti ya da art niyet var demektir. Bir tıp fakültesi ihtiyacı olduğu kadar malzeme almalıdır. Çünkü tıbbi envanterin birçoğunun son kullanma tarihinin süresi sınırlıdır. Malzeme stoku işlemlerinin evrensel bir değerlendirmeye tabii olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.