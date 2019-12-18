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Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi

Güçlendirme lideri Kordsa’nın Brezilya’daki şirketine prestijli Você S.A. dergisinden Brezilya’da “Çalışılacak En İyi Şirket” ödülü. Você S.A. dergisi tarafından çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucunda Kordsa ödüle layık görüldü.
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Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri lideri Kordsa, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyerek Brezilya’da “en iyi şirket” seçildi. Ülkenin en önemli dergilerinden Você S.A.’nın çalışanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda Kordsa Brezilya, genel kategoride, tekstil sektöründe 500 kişiden az çalışanı olan şirketler arasında “çalışılacak en iyi şirket” olarak belirlendi. Listedeki diğer 150 şirket arasında Kordsa çalışanlarının mutluluk endeksi ise %87,5 olarak belirlendi.

ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

2017 ve 2018 senelerinde de ödüle layık görülen Kordsa’nın 2011’den bu yana dikkat çekici şekilde yükselen mutluluk endeksi, şirketin çalışanlarını odağına koyan, dinleyen, onlara ilham veren, zorlukları birlikte aşma azmi ve motivasyonu katan liderlik politikalarının bir sonucu olarak görülüyor. Kordsa’da CEO ve üst düzey yetkililer her sene düzenli olarak dünya genelindeki tesislerini dolaşarak çalışanlarıyla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyor.

'EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞİRKET ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Kordsa, son dönemde Brezilya’da aldığı birçok ödül ile dikkat çekiyor. Daha önce Great Place to Work Institute (GPTW) tarafından Brezilya’nın Bahia Bölgesinde dört kez üst üste en iyi işveren markaları arasında yer alan Kordsa, yine aynı kurum tarafından yapılan sıralamada Brezilya genelinde en iyi işverenler arasında 18. olmuştu. Bunun yanı sıra, iki yıl üst üste Instituto Euvaldo Lodi tarafından verilen “Staj Programlarında En İyi Uygulamalar” ödülünü de alan Şirket, 2017 yılında Você S.A tarafından hazırlanan listeye ilk kez dahil olan şirketler arasında en yüksek puanı alarak “En İyi Çıkış Yapan Şirket Özel Ödülü”nün de sahibi olmuştu.

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