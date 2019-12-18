Aras: Siyaset kurumu temiz kalmak zorundadır

Yeniden Refah Partisi İl Yönetim Kurulu toplantısı önceki akşam partinin il binasında gerçekleştirdi. Toplantıya geçmiş yıllarda refah partisi kadrolarında görev yapan, Yılmaz Türksönmez isimli vatandaş, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen katıldı Kendisine sonda bağlı bulunmasına rağmen toplantıya katılmaktan geri durmayan vatandaşı il yönetim kurulu ayakta alkışladı.

Toplantı başlamadan önce basın açıklamasında bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras’ın gündeminde, camiye ayakkabı ile girilmesi polemiği ve yolsuzluk iddiaları vardı.

"CAMİ ÇİĞNENMEDİ AMA MİLLETİMİZ YOKSULLUKLA EZİLİYOR"

Hürriyet’in camiye ayakkabı ile girdiği iddiaları hakkında konuşan Aras “Konu hakkında hem olay yerinde bulunan kişiler, hem de, Fatma hanım gerekli açıklamaları yapmıştır. Konu bu durumda iken, gereksiz yere konuyu uzatmak maksatlı bir çalışmanın ürünüdür. Dini ve manevi değerler siyaset kurumunun üzerindedir. Bu değerleri siyaset malzemesi yapmak, riyakarlıktır, iki yüzlülüktür. Dini değerler kullanılarak yapılan siyasete artık halkımızın itibarı yoktur. Bu tip konuları gereksiz yere gündeme taşıyanların asıl maksadı, halkın gerçek gündemini örtbas etmektir. Milletimizin asıl gündemi, yoksulluktur, hayat pahalılığıdır. Bir an önce, siyaset kurumu bu sorunun çözümüne eğilmelidir. Cami çiğnenmedi ama milletimiz yoksullukla eziliyor, çiğneniyor” dedi.

"SİYASET KURUMU TEMİZ OLMAK ZORUNDADIR"

Mehmet Aras konuşmasının devamında gündem olan yolsuzluk iddialarına “siyaset kurumu temiz kalmak zorundadır. İddia sahipleri acilen iddialarını adli mercilere taşımalıdır. Cumhuriyet savcılılarımız konunun takipçisi olmalı ve kamu vicdanı bir an evvel rahatlatılmalıdır” diye konuştu.

ARAS’A ÖNEMLİ GÖREV

Parti il yönetim kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinden, yeni genel merkez yönetim kurulu listesi açıklandı. Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, 17 kasım da Ankara’ da yapılan büyük kongrede, partinin MYK üyeliğine seçilmişti. Kongre sonrasında yeni yönetim kurulunu açıklayan partide, deneyimli siyasetçi Mehmet Aras’ a genel başkan danışmanlığı görevi verildiği açıklandı. Toplantı sonrasında tebrikleri kabul eden Aras, “Genel başkanımızın teveccühüne layık olmak için, hep beraber gücümüzün yettiği kadar çalışacağız” dedi.

YRP DİLOVASI’NDA HALKA İNECEK

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan parti yetkilileri, partinin il divan toplantısının 22 aralık Pazar günü saat: 10:30 da Dilovasında yapılacağını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, toplantı sonrasında Dilovasında halka inilecek, esnaf ziyaretleri yapılacak. İl divan toplantısına genel başkan yardımcısı Zafer Emanetoğlunun da katılması bekleniyor.