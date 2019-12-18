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Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!

Karamürsel’de 1995 yılında vefat eden Adile Nezahat Canbakış’ın mirasçılarına bir türlü ulaşılamıyor. Mirasçıların Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etmemesi halinde mirasın 1 yıl içinde hazineye devredileceği belirtildi.
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Maliye Hazinesi tarafından 10 Ocak 1995 tarihinde vefat eden Adile Nezahat Canbakış hakkında 'mirasçılık belgesi' istemiyle dava açıldı. Bu davayla beraber Adile Nezahat Canbakış’ın mirasçıları aranmaya başlandı ancak herhangi bir mirasçısı bulunamadı. Ara kararını açıklayan Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi, eğer 1 yıl içerisinde Adile Nezahat Canbakış’ın hiçbir mirasçısı çıkmazsa tüm mal varlığının Maliye Hazinesi'ne devredileceğini açıkladı.

İlan detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

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Yorumlar

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