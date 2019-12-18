Türk makineciye Rusya’da üretim daveti

50. kuruluş yılını geride bırakan Türkiye’nin enjeksiyon makinesi üreticisi Hürmak Makina’ya Rusya’da üretim davetinde bulunuldu. 2019 Temmuz ayında Rusya Federasyonu’nun en büyük sanayi fuarı INNOPROM’a katılan Hürmak’ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Gül Batur ve mevkidaşları Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov Türkiye’nin Rus sanayisinin teknolojide stratejik çözüm ortağı olmasına dikkat çekmişti.

INNOPROM’da başlayan görüşmelerin ardından Ekim ayında Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda üretimin yerelleştirilmesi üzerine ilk toplantı gerçekleştirildi. Moskova’da gerçekleştirilen toplantıda yabancı yatırımcılar için kullanılabilecek mevcut ve ek devlet destek mekanizmaları tartışılırken tarafların Kasım ayında Hürmak’ın tesislerini ziyareti planlanmıştı.

28 Kasım 2019 günü Rusya Federasyonu Sanayi Bakanlığı Makine İmalat ve Yatırımlar Departmanı Başkanı Igor Patievsky, Belarus Sanayi Bakanlığı Makine İmalat ve Yatırımlar Departmanı Başkanı Ihar Hramakuski, Belaruslu elektrikli ev aletleri ve takım tezgâhları üretimi gerçekleştiren kamu sermayeli şirketi Zoo Atlant Makine Tasarım Bölüm Başkanı Andrei Rusak, Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret Müşaviri Artur Leontev Hürmak’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bir araya gelen taraflar Rusya’da gerçekleştirilmesi planlanan üretim için hazırlanan yol haritası üzerine mutabakat imzaladı.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin yıllık ortalama 3 bin adet olan enjeksiyon makinesi ihtiyacının tamamı ithalat yoluyla karşılanırken, Hürmak ve Rusya hükümeti arasında yapılacak iş birliği ile ilk etapta 50 enjeksiyon makinesinin üretilip pazara sunulması hedefleniyor. Rus hükümeti tarafından yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile sanayicilerin yerli ürün alımı da teşvik edilecek.

2020 yılı için Rusya’nın kamu şirketi Atlant’ın tesislerinde Hürmak lisansı ile 50 enjeksiyon makinesi üretimi ile iş birliğine adım atılacağını açıklayan Hürmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan, “2020 yılında gözlemleyeceğimiz pazarın talep ve tutumuna göre 2021 yılının yeni tesisleşme ve istihdam olanakları açısından değerlendirilmesi yapılacak” dedi. Angan yapılacak çalışmalara ilişkin şunları paylaştı; Hürmak olarak Rusya ile iş birliği ve teknoloji transferine uzak değiliz. Pazarın ithalata bağımlılığı, Rusya’nın gelişen potansiyelini ve komşu ülkelerle birlikte ticaret hacmini düşündüğümüzde önemli bir çözüm ortağı olacağımıza inanıyorum.”

Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Belarus Hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Belaruslu kamu sermayeli Atlant koordinasyon görevi yapacakken Şubat ayı sonuna kadar detaylı pazar analizi çalışması ile beş yıllık yol haritası ortaya konulacak. Ayrıca tarafların Ocak ayında Moskova’da düzenlenecek Interplastica Fuarı’nda da bir araya gelmesi planlanıyor.