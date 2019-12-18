Banka borçları yüzünden kendini astı!

Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Atmaca Sokak adresinde ikamet eden 54 yaşındaki Binnet Simit'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Simit'i doğalgaz borusunda ipte asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Binnet Simit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Binnet Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden temizlik görevlisi olarak emekli olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Binnet Simit'in bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiğini ve borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazdığı bir not bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.