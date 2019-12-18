Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:25 TSİ- Gündem G: Bugün 13:11 TSİ

Banka borçları yüzünden kendini astı!

Derince Çenedağ Mahallesinde ikamet eden 54 yaşındaki Binnet Simit, bankalara olan borçları nedeniyle kendini doğalgaz borusuna arasak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Atmaca Sokak adresinde ikamet eden 54 yaşındaki Binnet Simit'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Simit'i doğalgaz borusunda ipte asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Binnet Simit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Binnet Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden temizlik görevlisi olarak emekli olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Binnet Simit'in bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiğini ve borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazdığı bir not bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 12:25 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Ilhan 00007 -

Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın yeter ya şu insanların hiç mi degeri allah rahmet eylesin allah geride kalanlara sabırlar versin bu da son olsun yeter....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 14:13
02

Erol Demirbek - her kötü olayın sebebi. parasızlık, yokluk, ekonomik sıkıntılardır . ziraat bankası simitçiyi kurtardı ama bu soyadı simit olan kardeşimizi kurtarmadı . halk her yönden zararda .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 13:40
01

Esnaf - daha ne intiharlar olacaak önümüzdeki aylar içinde görün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 13:38
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’ mask
Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü! mask
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü!
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması mask
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu... mask
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu...
Dolar kritik rakamı aştı mask
Dolar kritik rakamı aştı
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi mask
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL