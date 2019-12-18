KSO’da yılın son meclis toplantısı  

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yılın son meclis toplantısı bugün, toplantı meclis başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2020 bütçesi belirlendi. KSO’nun 2020 bütçesi oy birliğiyle 17 milyon 5000 bin TL olarak kabul edildi. 2019 bütçesi ise 14 milyon 23 bin 155 TL olarak belirlenmişti. Bütçede yüzde 6’lık bir artış gerçekleştirildi. 2020’nin ilk toplantısı ise 22 Ocak Çarşamba saat 10.00’da yapılacak.

“TİCARETTE BÜYÜYENLERDENİZ”

Toplantıda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şu ifadelere yer verdi; “Kasım ayında, ihracat 15 milyar 495 milyon dolar, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ise ihracat 6,2 milyar dolar, ithalat 17,6 milyar dolar. Döviz kurlarındaki stabilite, ithalatın artmasına neden oluyor.Dolayısıyla dış ticaret açığında da artışlar devam ediyor. Dış ticaret açığımız 2,1 milyar dolar.Yıllık ihracatımız 170 milyar 71 milyon dolara ulaştı. Dünya Ticaret Örgütü, 2019 yılı ticaret büyüme rakamını yılın başında yüzde 3 açıklamıştı, şu anda yüzde 1,2'ye çekti. Ticaretin geriye doğru gittiği bir ortamda biz büyüyenler grubundayız. Bunu Türk sanayicisinin başarısı olarak görüyoruz, üstelik Irak, Mısır ve Suriye pazarlarını kaybetmiş olmamıza rağmen”

İHRACAT 2,5 MİLYAR DOLAR

“Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; Kasım ayında; İhracat 2,5 milyar dolar. İthalat 3,2 milyar dolar. Ocak-kasım dönemi; İhracat 26,4 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin yüzde 1,9 üzerinde. Cari denge artı 1 milyar 549 milyon dolar. Yıllık cari denge artı 4 milyar 336 milyon dolar Azalarak da olsa, cari dengede fazla vermeye devam ediyoruz. Ekim ayında turizm gelirlerinde gerileme başladı. Buna ilave dış ticaret açığı da artıyor. Önümüzdeki aylarda aylık cari fazla vermeye devam etsek de, yıllık olarak açık verebileceğimizi düşünüyoruz. Finansman tarafına baktığımızda (ocak-ekim) Doğrudan yatırımlarda 4,6 milyar dolar net giriş var. Portföy yatırımlarında 2.3 milyar dolar net çıkış. Resmi rezervlerde 6,1 milyar dolarlık artış var”

“2017’NİN HALEN GERİSİNDEYİZ”

“Sanayi üretimi (ekim) yıllık artı yüzde 3,8. Aylık eksi yüzde 0,9 Geçen yılın ekim ayında üretimde yüzde 6,3’lük gerileme yaşanmıştı. Bu nedenle ekim ayında güçlü bir baz etkisi var.Kasım ayında da baz etkisinin devam edecek olmasıyla, artışın devam edeceğini bekliyoruz. Ekim ayında; İmalat sanayinde yıllık artı yüzde 3,7, Sermaye malı üretiminde yıllık artı yüzde 3. Ara malı üretiminde yıllık artı yüzde 4,2. Bu kalemlerdeki artışlar çok değerli. Ancak geçen yılın aynı döneminde bu kalemlerde ciddi gerilemeler yaşanmıştı. 2017 yılının ise hala gerisindeyiz”

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,8

“İşsizlik oranı eylül ayı rakamlarına göre yüzde 13,8. Bir önceki aya göre gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz.Eylül ayındaki sanayi üretimindeki büyümenin bu sınırlı toparlanmaya etkisini gördük.Ama işsizlik oranımız hala çok yüksek.Eylül ayında 607 bin kişi işini kaybetmiş. Bunun 411 bini inşaat sektöründen. Umarız kredilerle verilen teşviklerin etkilerini istihdam kayıplarının önlenmesinde görürüz. Ülkemizdeki gençlerin yüzde 28,6’sı, ne eğitimlerine devam ediyor. Ne de istihdam ediliyor. Bu acil çözüm üretilmesi gerektiren sosyal sorunumuz “

81 İLDE 81 OKUL PROJESİ

Açıklamasında okullardaki eğitim projelerine de yer veren Zeytinoğlu, “İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik. 81 İlde 81 Okul Projesi kapsamında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni sahiplendik. Okulda; Otomotiv bölümü, Makine-kalıp bölümü, Kimya Laboratuvarları, Robotik kaynak – Endüstriyel Otomasyon, Mobilya, Metal bölümleri bulunmaktadır. Bu projeyi; firmalarımızın nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının giderilmesi için bir model olarak görüyoruz. İktisadi Kalkınma Vakfı 57. Genel Kurulu'nda, yeniden başkan seçildim. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerini tebrik ederim” dedi.

2020 YILI İŞ PROGRAMI

2020 yılı iş programını paylaşan Zeytinoğlu; “5 ana stratejimiz doğrultusunda 2020 Yılı İş Programını somut hedeflerle takip etmeye çalışacağız. Bu dönemde; üyelerimize Ar-Ge, inovasyon, tasarım geliştirme ve dijital dönüşüm konularında destek olarak, ilimiz sanayisini katma değer yaratan sanayiye dönüştürebilmeyi amaçlıyoruz. Üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; 2020 yılında da bilgilendirme toplantıları, seminer, eğitim, çalıştaylar düzenlemeye devam edeceğiz. Ayrıca 2-3 Haziran’da “Proses Emniyeti Sempozyumu” 3.sünü düzenleyeceğiz” dedi.

“AR-GE VE İNOVASYONU DESTEKLEYECEĞİZ”

Ar-Ge ve inovasyonu desteklemek için de çalışmalarının süreceğini ifade eden Zeytinoğlu; “Bölgemizdeki üniversitelerimizin ve araştırma kurumlarımızın imkan ve altyapılarını firmalarımıza tanıtmayı, komite bazlı çalışmalara üniversite ayağında eşdeğer yapı oluşturmayı, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda üniversiteler ile araştırma raporları hazırlamayı, üyelerimizi Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmaları için teşvik etmeyi, potansiyel Ar-Ge Merkezi kuracak firmaları tespit ederek ziyaret etmeyi, mevcut Ar-Ge Merkezleri arasında sinerji ve network oluşturmayı ve bölgemizdeki firmaların inovasyon yönetimi konusundaki kapasitelerinin arttırılması için analiz çalışması yapmayı planlıyoruz” dedi.

“SANAYİ KÜMELERİ OLUŞTURACAĞIZ”

Uzmanlaşmanın öneminin arttığını ifade eden Zeytinoğlu; “Uzmanlaşma gittikçe önemini koruyor. Oda olarak biz de sizlerin ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, bu dönemde Odamız bünyesinde uzman danışmanlık kadroları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Sanayi Destek Merkezi (SADEM)’nde verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimize ilave olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda; dijital check-up, inovasyon ve arabuluculuk gibi yeni danışmanlık kadrolarını da bünyemize dahil etmeyi hedefliyoruz. Oda olarak; kümelenme konusunda başlattığımız girişimleri bu dönemde daha somut projeler ile sürdürmeyi hedefliyoruz. Robotik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon” konusunda yaptığımız Ur-Ge proje başvurusu Bakanlık tarafından destek almaya hak kazandı. Projenin faaliyetlerini sürdürmeyi, “Savunma Sanayi” sektöründe yer alan firmalarımız için de Ur-Ge projesi başvuru yapmayı planlıyoruz” dedi.

“DIŞ PAZARLARA ERİŞİMİ ARTIRACAĞIZ”

Zeytinoğlu sözlerinin devamında; “AyrıcaSANTEK Fuarı ile eş zamanlı yaptığımız ikili iş görüşmeleri organizasyonunu, saha ziyaretlerini ve Tedarikçi Günü Etkinlikleri’ni sürdüreceğiz. KOBİ’lerin hedef pazarlara ulaşımlarına yönelik; Sizlerden gelen görüşler ve ortağı olduğumuz projeler doğrultusunda Kuzey ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika ve Batı ve Güney Avrupa ağırlıklı bir fuar takvimi oluşturduk. Match4industry etkinliğimizi yine 4-5 Kasım tarihlerinde SANTEK fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlemeyi planlıyoruz. 1000’in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2 yıldır yürüttüğümüz Ticaret Bakanlığı destekli “E-Ticaret” projemiz ile firmalarımızın dış pazarlara erişimlerini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

7’NCİ SANTEK FUARI 4-7 KASIM’DA

SANTEK Fuarı’na da değinen Zeytinoğlu, “Ayrıca 4-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 7. SANTEK Fuarını; TÜYAP’la ve katılan firma sayısını artırarak gerçekleştireceğiz. Her yıl olduğu gibi, gelenekselleşen etkinliklerimiz olan Match4industry ve Savunma Sanayi ikili iş görüşmelerini eş zamanlı düzenleyeceğiz. Düzenlendiği tarihten bu yana gelişen fuar yavaş yavaş yüzünü savunma sanayine dönmeye başladı. SANTEK Fuarı ile edindiğimiz tecrübeyle 2018 yılında ilimize “Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı” ve “Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı” olmak üzere 2 adet daha yeni fuar kazandırdık. Bu fuarlarımızın tanınırlığını arttırmak ve sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

26’NCI ÇEVRE ÖDÜLLERİ GELİYOR

“Ulusal marka değerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” diyen Zeytinoğlu; “Odamızın artık gelenekselleşen ve her yıl düzenlenen ödül organizasyonları olanŞahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri (26. Yıl) ve Sektörel Performans Ödül Organizasyonlarına (13. Yıl) devam edeceğiz. Ülke çapında bir marka olan her iki organizasyonumuzun tanınırlığını daha da artıracağız. 2020 yılında Odamızın, sosyal sorumluluk projelerinin, ödül organizasyonlarının ve kurumsal altyapısının tanınırlığını arttırmak için yapılan çalışmaları daha da hızlandırarak ulusal marka değerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.2020 yılında finansal kaynağımızı çeşitlendirmek amacı ile yatırım projelerimiz de hızla devam edecektir.” dedi.

BÜTÇE YÜZDE 6 ORANINDA ARTTI

Ardından mecliste 2020 Yılı Bütçesi görüşülüp onaya sunuldu. Odanın bütçesi 17 Milyon 500 Bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Böylece KSO’nun 2019 Yılı Bütçesi’ne oranla 2020 Yılı Bütçesi yüzde 6 artmış oldu. 2020’nin ilk toplantısı ise 22 Ocak Çarşamba saat 10.00’da yapılacak.