AKP’de ilçe kongreleri ne zaman olacak?

AKP’de 7’inci Olağan Kongre süreci ile ilgili 1 Aralık tarihinde başlayan mahalle delege seçimleri 8 Aralık tarihinde sona ermiş, 12 ilçede mahalle delege seçimleri büyük bir hızla tamamlanırken gözler ilçe kongrelerine çevrilmişti. 12 ilçede toplam 4 bin 826 delege seçilmesinin ardından kongre takvimi hakkında henüz süreç netleşmedi. Şubat ayında yapılacağı öne sürülen kongre süreci ile ilgili İl Başkanı Mehmet Ellibeş gazetemize açıklamalarda bulundu.

“İL BAŞKANLARI TOPLANTISIDAN SONRA”

Ellibeş yaptığı açıklamada, “Takvim ana hatlarıyla belli ama tabi ilçe seçimleri gün tespiti noktasında daha netleşen bir şey yok. 25-26 Aralık tarihinde tekrar Ankara’dayız il başkanları toplantısında. Orada farklı bir gelişme olursa döndüğümüzde paylaşırız” ifadelerinde bulundu.