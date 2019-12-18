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Akar: Suyunu çıkardılar

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için Kandıra bölgesindeki 18 köyü ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızı uykusuz bırakan ve yıllardır mücadele edilen Sungurlu Barajı konusunda AKP İl Başkanı, Milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın neden sesi çıkmıyor" dedi.
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Kandıra’da köyleri sular altında bırakacak olan Sungurlu Barajı projesi ile ilgili olarak CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar açıklamada bulundu. “Her konuda polemikleri ile gündeme gelen Tahir Bey 5 bin vatandaşımızın sorunu hakkında ne düşünmektedir? “ diyen Akar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"BİRÇOK SORUYU VE KUŞKUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİR"

"Sungurlu Barajı ilk kez 1954 yılında gündeme gelmiş, daha sonra Akçaova ile Teksen Köyleri İSKİ’nin koruma bölgesine dahil edilmiş olup bölgeye 2005 yılında imar yasağı getirilmiştir. 2005 yılından bugüne kadar bir çivi dahi çıkılmasına izin verilmeyen köylerde yaşayan vatandaşlarımız 14 yıldır mağduriyet yaşarken bir yandan da bölgedeki arazilerin düşük fiyatlarla bazı kişiler tarafından alınması sürecin neden uzatıldığı konusunda birçok soruyu ve kuşkuyu gündeme getirmiştir."

"DANIŞTAY, İDARE MAHKEMESİNİN KARARLARINI ONAYLAMIŞTIR"

"Sungurlu Barajı için Akçaova ve Tekfen köyleri ile beraber, Akıncı, Avdan, Ağaçağıl, Deliveli, Çalyer, Nasuhlar, Şerefsungur, Karadivan, Hacışeyh, Tatarahmet, Çakmaklar, Selametli, Çalca, Kabuzcu, Gebeşler ve Yağcılar köylerinde yaşayan vatandaşlarımız Barajla ilgili verilen ÇED olumlu raporu konusunda yargı yoluna gitmiş İstanbul 11. İdare Mahkemesince ÇED Raporu iptal edilirken konu Danıştay’a taşınmış ve Danıştay İdare Mahkemesinin kararını onaylamıştır."

TAKİP EDECEĞİZ

"Mahkeme kararları sonrası DSİ tarafından tekrar sürecin başlatıldığı Sungurlu Barajı projesini İSKİ’nin faaliyet raporlarında göremediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesinde bu proje için tek bir kuruş ayrılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin muhtemelen 5 yıllık stratejik planında da bulunduğunu düşünmüyorum. İSKİ’nin sorumluluk alanına giren bölge devatandaşlarımıza İSKİ tarafından ceza yazıldığını bildiğimiz gibi vatandaşlarımızın mağduriyetleri devam etmektedir."

 

 

 

BU KENT ÖNCELİĞİMİZDİR

Buradaki vatandaşın, köylülerimizin görüşleri ve talepleri alınmadan başlatılan bu süreçle ilgili şimdi tekrar başlatılan ÇED sürecini takip edeceğiz. Umarım kentimizin yerel yöneticileri de bu konuda vatandaşımızın yanında olurlar. Bu bölge de yapılabilecek her türlü proje için bu bölge de yaşayan vatandaşlarımızın görüşleri ve onayları olmalıdır. Yıllarca İstanbul’un kirliliğini yüklenmiş bir kent iktidarın 40 yıl su sorunu yaşanmayacak dediği İstanbul’un yükünü daha fazla taşımayacaktır. Sürekli artan nüfusuyla gelecekte kentimizin su kaynaklarına ihtiyacın olduğu düşündüğümüzde derhal Sungurlu barajı projesi iptal edilmeli, yapılacaksa da proje gözden geçirilerek ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek şekilde Kocaeli’nin gelecekteki su ihtiyacı düşünülmelidir.

 

 

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