İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları’nda uzun süredir aktif olarak görev yapan, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi İskender Kaan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda parti ve GİK üyeliğinden istifa etti. İYİ Parti’nin gençlik kollarını diskalifiye etmesi nedeniyle istifa ettiğini söyleyen İskender Kaan Yılmaz gazetemize şu açıklamalarda bulundu:

“GENEL BAŞKAN YOK ETMEYE ÇALIŞTI”

“İstifa edeli 2 haftayı geçti. Partide uzun süredir demokratik kanallar tıkandı. Bunu en son gençlik kolları tüzük kurultayında da gördük. Yok hükmünde sayıldı. Son tüzük kurultayında gençlik kolları gençlik ve politikalarından sorumlu başkan yardımcılığı birimine bağlandı. Bu ne demek? Gençlik kollarının özerkliği bitti demek. Biz genel başkana tepki gösterdik o da bizi ‘Başkaldırıyorsunuz’ diye yok etmeye çalıştı. İYİ Parti’de siyaset kolları tükendi. Gençlik kolları yok hükmünde şu an.

“SÖYLEM VE EYLEMLERİ UYUŞMUYOR”

Geçen hafta Gençlik Kolları GİK’i iptal ettiler. Ben ondan önce istifa ettim. Gençlik kollarında istifa eden benim çalışma arkadaşlarım da var. Kocaeli bazında konuşursak aktif genç sayısı çok yok ancak istifalar vardır, genel merkez bazında ise istifalar var, daha da olacaktır. Çünkü gençlik kolları lav edildi. Etkisiz hale getirildi. Gençlik ve kadın hareketi diye yola çıkan bir partinin gençlik kollarının tamamen diskalifiye etmesi söylem ve eylemlerinin uyuşmadığını gösteriyor. Bu yüzden istifa ettim ben. Başlangıçtaki noktadan çok uzaklaşıldı. Yanlışlar oldu, yanlışları söyledik, mücadele kanalları tıkandı. Biz mücadele edince adımız muhalife çıktı. Kuruculuk yaptığım partide böyle olsun istemezdim ama böyle oldu.”

“ŞU ANDA DÜŞÜNMÜYORUM”

“Başka parti çatısı altında siyasete devam edecek misiniz?” sorusuyla ilgili olarak Yılmaz, “Açıkçası şu an herhangi bir partide siyaset yapma düşüncem yok. Biraz işlerime sarılmak istiyorum. Herhalde uzunca bir süre siyasetle uğraşmam ama ne olacağını bilemeyiz. Şu anda düşünmüyorum” ifadelerinde bulundu.