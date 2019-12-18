Bingöl: Hakan Çakar’ı destekleyeceğiz

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl CHP kongre takvimi kapsamında İzmit İlçe Başkanlığı’na aday olabileceğini duyurmuş, adaylıkla ilgili ise delegelerle görüştüğünü bildirmişti. Bingöl bugün yaptığı yazılı açıklamasında aday olmayacağını duyurdu.

“UZUN UZUN ANLATMAK İSTERDİM”

Bingöl yaptığı açıklamada, “Bu hafta sonu yapılacak CHP İzmit İlçe Başkanlığı kongresi için, uzun zamandır CHP de birlikte siyaset yaptığımız genç ve eğitimli arkadaşlarımız ile aldığımız karar neticesinde aday olmama kararı almıştık. CHP İzmit İlçe Başkanlığı için neden aday olmayı istediğimizi ve neden aday olmaktan vazgeçtiğimizi uzun uzun anlatmak isterdim. Ancak geldiğimiz noktada mahallelerde olan delegelerin büyük çoğunluğu; adayların vizyonu, eğitimi, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları incelemeyi ikinci plana atmaktadır” dedi.

“ORTALAMA AKLA DOĞRU GİDİŞ VAR”

“Ortalama akla doğru bir gidiş var” diyen Bingöl, “Bu kentte CHP örgütlerinde maalesef “ortak akıl” diye diye ortalama akla doğru bir gidiş var. Ortak akıl sıradan işlerde iyidir fonksiyoneldir işe yarar ama örgütün büyük problemi varsa oraya üstün akıllar lazım. Sıçrama yapmanız lazım ise örgütlere "dâhiler, dehalar" lazım. Örgütlerimizde ve hayatın her alanında maalesef sorunu farklı yöntemler ile çözen dâhileri ortalamaya çekilerek "herkes gibi yap" denilerek örgütlerde sıçrama yapabilecek farklı insanlar hizaya çekiliyor, zorlanıyor. Örgüt başkanları, kanaat önderleri diyor ki: " Sende herkes gibi yap, sende sıradanlaş, sende ortalamaya gel” ifadelerinde bulundu.

“ADAYLIK DÜŞÜNCELERİNDEN VAZGEÇMEKTEDİR”

“Kimsenin umudu yok etmesine izin vermeyiz” diyen Bingöl, “Oysaki bize olağanüstü durumlarda dâhiler lazım. Bu yüzden örgütlerimiz içinde bulunan genç ve yetenekli arkadaşlar birer birer adaylık düşüncelerinden vazgeçmektedir. Genç ve eğitimli arkadaşlarımız ile umudumuza sahip çıkıyoruz. Umuduna sahip çıkan yenilenir, hep yürüyecek yolu, söyleyecek sözü olur. Sıradanlaşmanın dışına çıkmayı başarabildiğimizde, aldığımız nefesimizle her şeye yeniden başlayabiliriz, kimsenin umudu yok etmesine izin vermeyiz. Her seçim örgütümüze aittir ve çözümünü örgütümüz üretecektir. Birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda mevcut CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ı destekleme kararı almış bulunuyoruz. CHP İzmit İlçe Başkan Adayı Gökhan Ercan’a da çıktığı yolda başarılar diliyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır” dedi.