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O ihaleye tek bir firma katıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Riskli Alan” ilan edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına alınan Derince Yenikent Mahallesi’ndeki Araptepe mevkii ile ilgili ihaleye Yelkent İnşaat Firması katılma cesareti gösterdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Riskli Alan” ilan edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına alınan Derince Yenikent Mahallesi’ndeki Araptepe mevkii ile ilgili ihale dün gerçekleşti. Derince Belediyesi tarafından yurt içi ve dışından 20 firmaya davet mektubu yazılmasına rağmen ihaleye yalnızca ilimiz sermayeli Yelkent İnşaat firması katıldı.

AYGÜN TEŞEKKÜR ETTİ

418 konutun yanı sıra sosyal tesisler, ticaret alanı ve fırının inşa edileceği proje için ilk olarak 2 milyon 850 bin TL + KDV teklif verildiği öğrenildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, oturum sonunda ihaleye katılan tek firma olan Yelkent İnşaat firmasının yetkililerine teşekkür ederek, “Daha önce bu ihaleyi iptal etmiştik. Ancak bu kez siz katıldınız, teşekkür ederim. Bu fedakarlığınızı halkımız hiçbir zaman unutmayacak” dedi.

170 MİLYONLUK PROJE

Yapılan teşekkür konuşmasının ardından 2 milyon 850 bin TL olan teklif, daha sonra firma yönetimi tarafından 50 liralık artışla 2 bin 850 liraya çekildi. Yapılan çalışma kapsamında yapılacak konutların 49’u hak sahiplerine verilecek. Ayrıca 107 konutu alacak olan Derince Belediyesi, iş yerlerinden de yüzde 25 hak sahibi olacak. Projenin bütünü yaklaşık olan 170 milyon lirayı bulması bekleniyor.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Projeye tek firma olarak giren Yelkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Koyun “Bu işte Derince Belediyesi’ni yalnız bırakmak istemedik. Belki bakıldığında kâr yapılacak bir iş değil, ancak kentimize değer katacak her projeye destek olmak zorunluluğumuzun olduğu bir gerçek. Proje için 20 büyük firma davet edilmiş, ancak kimse katılma cesareti göstermemiş. Bizim için Yaşanan bu zor günlerde bile ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla firma olarak elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Derinceli Keko - Yavww hee heee ,,,,bizde çokkk inandık. allah rızası için yapacağınız belli oluyor (: işinizde başarılar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 16:08
01

Erol Demirbek - sayıların biri biri ile hiç uyumu yok 418 daire + diğerler 2.85 milyon tl. olmaz devamında da yanlışlar var

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 13:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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