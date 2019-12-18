Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şubesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde aydınlatma çalışması yaptı. Yeni led figürler ile ağaçlara yerleştirilen yeşil görsel led aydınlatmaların yerlerine konulmasıyla İnönü Caddesi daha modern bir görünüme kavuştu. Ekiplerin caddede yaptığı çalışmalar sonunda 84 adet elektrik direğine görsel aydınlatma led figürleri asıldı.
Bugün 13:13 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:15 TSİ
İzmit’in en işlek caddesi ışıl ışıl oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki İnönü Caddesi’nde bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri, ağaçlara da yeşil görsel aydınlatma takıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz