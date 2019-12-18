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Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılması ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada bu durumu tasvip etmediği açıkladı.