Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Ziraat Finans Grubu’nun Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurmasını şu sözlerle değerlendirdi:
Bunu tasvip etmem geçmişte kamu bankaları batmıştı. Duyar duymaz genel müdürümüzü aradım. Genel Müdür konu gündeme geldi ancak düşünmüyoruz dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz