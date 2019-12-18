Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:20 TSİ- Gündem G: Bugün 14:52 TSİ

Lösemi hastası Abdussamet için umut olacaklar

Lösemi hastası, 16 yaşındaki Abdussamet Yelken için Ramada Plaza ByWyndham’da yardım ve moral gecesi düzenlenecek. Etkinlik hakkında gazetemize konuşan etkinliğin organizasyonunu üstlenen Gürsel Balık, “Abdussamet’i hastaneden mikrop kapar endişesiyle çıkartamıyoruz ancak canlı bağlantı yapacağız. Amacımız ona moral olması ve destek olmamız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki Abdussamet Yelken için Ramada Plaza ByWyndham İzmit ve Mormed ana sponsorluğunda 24 Aralık Salı günü saat 19.00’da Ramada Plaza ByWyndham’da yardım ve moral gecesi düzenlenecek. 'Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır' sloganıyla düzenlenecek gece için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, belediye başkanları, emniyet ve jandarma müdürleri ile daha birçok kişi ve kuruma davetiye verilirken gecede tanınan sanatçılar Eren Şenay, Devran İskender, Murat Kurşun, Yaşar İpek ve Erdi Akyüz ücretsiz olarak sahne alacak.

“CANLI BAĞLANTI YAPACAĞIZ”

Etkinlikle toplanan para Abdussamet Yelken için hem yardım hem de moral olarak bağışlanacak. Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan etkinlik organizatörü Gürsel Balık, “Bu etkinliği dostlarımızla yapıyoruz. Burada 3G olarak FaceTime’dan otelin alt katına ekran kurulacak. Abdussamet’i hastaneden mikrop kapar endişesiyle çıkartamıyoruz ancak canlı bağlantı yapacağız. Amacımız ona moral olması ve destek olmamız” dedi.

“İLAÇ MASRAFLARI ARTIYOR”

Abdussamet Yelken hakkında da bilgi veren Gürsel Balık, “Abdussamet 16 yaşında Hendekli, babası olmayan lösemi hastası bir çocuğumuz. Sosyal medyadan gördüm, tanıştım. Elimden geldiğince destek oldum ama ilaç masrafları artıyor. Bakanlık da bunun belirli bir kısmını karşılıyor. Biz de tek tek insanlara bir şey yaptıracağımıza, eşimiz, dostlarımız, sanatçılarımız bizi kırmadılar” ifadelerinde bulundu.

Bugün 13:20 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’ mask
Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü! mask
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü!
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması mask
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu... mask
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu...
Dolar kritik rakamı aştı mask
Dolar kritik rakamı aştı
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi mask
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL