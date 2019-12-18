Lösemi hastası Abdussamet için umut olacaklar

Lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki Abdussamet Yelken için Ramada Plaza ByWyndham İzmit ve Mormed ana sponsorluğunda 24 Aralık Salı günü saat 19.00’da Ramada Plaza ByWyndham’da yardım ve moral gecesi düzenlenecek. 'Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır' sloganıyla düzenlenecek gece için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, belediye başkanları, emniyet ve jandarma müdürleri ile daha birçok kişi ve kuruma davetiye verilirken gecede tanınan sanatçılar Eren Şenay, Devran İskender, Murat Kurşun, Yaşar İpek ve Erdi Akyüz ücretsiz olarak sahne alacak.

“CANLI BAĞLANTI YAPACAĞIZ”

Etkinlikle toplanan para Abdussamet Yelken için hem yardım hem de moral olarak bağışlanacak. Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan etkinlik organizatörü Gürsel Balık, “Bu etkinliği dostlarımızla yapıyoruz. Burada 3G olarak FaceTime’dan otelin alt katına ekran kurulacak. Abdussamet’i hastaneden mikrop kapar endişesiyle çıkartamıyoruz ancak canlı bağlantı yapacağız. Amacımız ona moral olması ve destek olmamız” dedi.

“İLAÇ MASRAFLARI ARTIYOR”

Abdussamet Yelken hakkında da bilgi veren Gürsel Balık, “Abdussamet 16 yaşında Hendekli, babası olmayan lösemi hastası bir çocuğumuz. Sosyal medyadan gördüm, tanıştım. Elimden geldiğince destek oldum ama ilaç masrafları artıyor. Bakanlık da bunun belirli bir kısmını karşılıyor. Biz de tek tek insanlara bir şey yaptıracağımıza, eşimiz, dostlarımız, sanatçılarımız bizi kırmadılar” ifadelerinde bulundu.