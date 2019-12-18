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'Tr' uzantılı alan adlarının aktarımı 23 Aralık’ta başlıyor

BTK’nın imzaladığı domain satışı sözleşmesi uyarınca, 330 bin’e yakın .tr domainin belirli 13 firmadan birine devredilme süreci 23 Aralık’ta başlıyor.
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'Tr' uzantılı domainler 'nic.tr' üzerinden yapılacak işlemler ile kayıt operatörlerine devrediliyor. 'nic.tr' adlı domain kayıt sitesi üzerinden yeni domain kaydı ve yenileme işlemleri 3 ay içerisinde durdurulacak. Bundan dolayı firmalar, yenileme süresi yakın olan domain sahiplerini alan adı aktarım sürecini hızla tamamlamaları konusunda uyarıyorlar.

"BELİRLENEN KAYIT OPERATÖRLERİNE AKTARIM BAŞLIYOR"

BTK’nın domain satışı sözleşmesi imzaladığı 13 firmadan biri olan ve Kocaeli Teknokent’te hizmet veren Atak Domain’in CEO’su Bahaddin Yazıcı, "Türkiye’de '.tr' uzantılı olan .com.tr, .org.tr, .av.tr, .k12.tr, .edu.tr, .net.tr, .bel.tr, .dr.tr, .dr.tr, .pol.tr, .gov.tr domainler 1990 yılından beri IANA/ICANN yetkisi bildiğimiz gibi ODTÜ tarafından yürütülmekteydi. ODTÜ’nün, 21 Aralık 2018 ‘de yaptığı sözleşme ile '.tr' kayıt otoritesi yetkisi, BTK’ya devredildi. '.tr' domain kayıt operatörleri, idari, mali ve teknik açıdan yeterlilikleri göz önünde bulundurularak ön yeterlilik kriterleri belirlendi. Bu süreçte 22 firma ile görüşülerek 13 firma ile BTK ile domain satışı sözleşmesi imzaladı. Şimdi, 23 Aralık 2019 tarihinden itibaren BTK-TRABİS domain kayıt operatörlerine aktarım başlıyor. nic.tr domain kayıt sitesi üzerinden yeni domain kaydı ve yenileme işlemleri 3 ay içerisinde durdurulacak. Bundan dolayı, yenileme süresi yakın olan domain sahiplerinin alan adı aktarım sürecini hızla tamamlamaları gerekli." dedi.

23 ARALIK 2019'DA BAŞLAYACAK

"nic.tr’den kayıt operatörlerine alan adı aktarımı nasıl yapılacak?" sorusunun gündemin en önemli sorularından biri olduğunu belirten Yazıcı, "nic.tr üzerinden yapılacak domain yeni kayıt, yenileme ve alan adı transfer işlemlerinde açılacak ekrandan kayıt operatörü seçimi yapılarak işlem tamamlanıyor. .tr domain aktarım sürecinin adımları şöyle oluyor; tr web sitesi panelinizdeki ekranlar üzerinden domain veya domainlerin seçimi yapılıyor. Aktarım işleminin tamamlanması için gereken onay kodunun iletilmesi için bir cep telefonu bilgisi paylaşılması gerekmekte. Sisteme entegre olmuş kayıt operatörlerinden birisini seçmesi gerekir ve süreci tamamlamak için ilgili operatörün nic.tr’ye bildirdiği yönlendirme adresine yönlendirilir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra kullanıcının nic.tr web sitesi üzerinden yönettiği domainler için bir aktarım anahtarı ve işlemin tamamlanabilmesi için kullanılacak bir onay kodu üretiliyor. 23 Aralık 2019'de başlayacak yeni sistem, ODTÜ ve BTK arasında yapılan sözleşme doğrultusunda, 2020 yılı Ağustos’ta nic.tr sitesinin kapatılması ile TRABİS üzerinden devam edecek." ifadelerini kullandı.
Yazıcı, tüm domain bayileri ile WHMCS, .net api, .php apileri kullanarak .tr uzantılı domainleri tescil, transfer, yenileme, dns değiştirme işlemlerinin online yapabileceğini söyledi.

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