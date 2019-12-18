Türkkan'ın 'sarıklı' paylaşımına sert tepki!

AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Hayatımızın her anını saran sosyal medya doğru ve yerinde kullanılmadığında gönüllerde iz bırakacak yaralar açabilmektedir. Doğru ve yerinde kullanmak şöyle dursun; sosyal medyanın hızını karalama ve yerme gayesi ile işin ardını düşünmeden bilinçsizce kullanmak kalp kırıklarına neden oluyor.

“İŞİN ASLI ÇOK FARKLI”

Bugün bütçe görüşmeleri devam ederken bir milletvekili arkadaşımızın işin aslını sorgulamadan, araştırmadan hızlıca attığı bir tweet; bazı basın organları tarafından çarpıtılarak servis edildi. Ne yazık ki bu çarpıtma yine dış görünüşten kaynaklı "sarıklı ve cübbeli arkadaş" ifadeleri ile belli bir düşünce yapısı hedef alınarak gerçekleşti. Oysa işin aslı çok farklı: Servis edilen fotoğraarda yer alan amcamız; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı kalleş teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk.

“ŞEHİT BABASININ RİCASI BİZİM İÇİN EMİRDİR”

Kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etme fırsatı bulduğumuz kahraman şehidimizin babası Asım Safitürk ile yemek yedikten sonra kendilerini uğurlamak üzereyken, "Buraya kadar gelmişken genel kurulu da görmek isterim." talebine kayıtsız kalamazdık. Evladını bu vatan için şehit vermiş bir babanın ricası bizim için emirdir. Bunun üzerine saniyelerle ifade edilebilecek çok kısa bir süre içinde şehidimizin babası genel kurul salonuna girdi ve çıktı. Çok kısa süren bu ziyaret hiçbir işleyişi de aksatmamıştır.

“AYMAZLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Evladını vatan ve millet uğruna şehit vermiş bir babanın bu ricasını çok görmemek gerek. Kılık ve kıyafeti ile olayı başka bir boyuta taşımaya çalışmak ise aymazlıktan başka bir şey değildir. Hülasa, bugün basına yansıyan haberlere söz konusu olan vatandaşımız Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk Amcamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladık, elini öptük, böyle bir evlat yetiştirdiği için kendilerine teşekkür ettik ve uğurladık”