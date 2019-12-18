İzmit Yahya Kaptan Mahallesi G-13 blokta geçtiğimiz hafta sonu ağaçların kesilmesine blok sakinleri tepki gösterirken Yahya Kaptan G-13 Blok yöneticisi, Emekli Ziraat Mühendisi Salih Genç söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen sene de kurumuş ağaçlar vardı. 5 tane ağaç kestim, Orman Müdürlüğü’nden izin alıp yerine 5 tane fidan diktim. Ben bu sene giriş kattakilerin ‘Ağaçlar birbirine girdi, önümüzü göremiyoruz’ isteği üzerine ben de onları seyrelttim. Ben ziraat mühendisiyim. Onların da önünü görme ve giriş kattaki komşularımın da manzarayı seyretme hakkı var. Böyle durumlarda kimseyi memnun edemezsiniz. Ben ağaç katili değilim” dedi.
“BEN BUDAMA YAPTIM”
Telafi edeceğini belirten Genç, “Bu sene kurumuş bir ağaç vardı onu üzülerek kestim. Neden? Binamı koruyordu o benim ama sırıtıyordu. Bu sene sinek olayını da yaşadık. Sinek toplamasın diye kurumuş ağaçları herkes keser, ben de bunu düşünerek yaptım. Telafi edeceğim; genç ağaç dikeceğim. Bazı ağaçlar insan gibidir yaşlanınca bitiyor ömürleri, yerine tazesini dikmek lazım. Ben de onları yapacağım, yaptım da. Ben budama yaptım, ömrünü tamamlayan 1 tane ağacı kestim. Ben bunu telafi edeceğim” ifadelerinde bulundu.
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Yorumlar
(3 )
Kaptanlı - Önceki haberi yaptıran arkadaşın derdi üzüm yemek değil zaten. Bina yöneticileri sanki ali kıran baş kesen. İzin almadan ağaç kesmenin cezasını bilmiyorlar mı? Budama ağaçları gençleştirmek için yapılır. Sizin hiç ağaç, gül budamadığınız belli.Ağaç kesilmesi ise tamamen yetkililerden yerinde yaptıkları inceleme sonrası verdikleri izinle yapılır.
Babacan - Bugüne kadar dikili ağacı olmayanlar doğa dostu oluyor yapılan işe karşı çıkıyor bina yanlarına fazla dallanan uzayan ağaçlar dikilmesi baştan yanlış bunlar insanların hem manzarasını kapatıyor hemde yer altı kanalizasyon şebekesini tahrip ediyor kanalların içi ağaç kökleriyle tıkanıp giderleri tıkıyor bu işler bilinçli şekilde yapılmalı oturan diğer insanlarsa saygı gösterilmeli
Yahyakaptan - Kesilen agaclar birden fazla
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