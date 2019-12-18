İzmit Yahya Kaptan Mahallesi G-13 blokta geçtiğimiz hafta sonu ağaçların kesilmesine blok sakinleri tepki gösterirken Yahya Kaptan G-13 Blok yöneticisi, Emekli Ziraat Mühendisi Salih Genç söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen sene de kurumuş ağaçlar vardı. 5 tane ağaç kestim, Orman Müdürlüğü’nden izin alıp yerine 5 tane fidan diktim. Ben bu sene giriş kattakilerin ‘Ağaçlar birbirine girdi, önümüzü göremiyoruz’ isteği üzerine ben de onları seyrelttim. Ben ziraat mühendisiyim. Onların da önünü görme ve giriş kattaki komşularımın da manzarayı seyretme hakkı var. Böyle durumlarda kimseyi memnun edemezsiniz. Ben ağaç katili değilim” dedi.

“BEN BUDAMA YAPTIM”

Telafi edeceğini belirten Genç, “Bu sene kurumuş bir ağaç vardı onu üzülerek kestim. Neden? Binamı koruyordu o benim ama sırıtıyordu. Bu sene sinek olayını da yaşadık. Sinek toplamasın diye kurumuş ağaçları herkes keser, ben de bunu düşünerek yaptım. Telafi edeceğim; genç ağaç dikeceğim. Bazı ağaçlar insan gibidir yaşlanınca bitiyor ömürleri, yerine tazesini dikmek lazım. Ben de onları yapacağım, yaptım da. Ben budama yaptım, ömrünü tamamlayan 1 tane ağacı kestim. Ben bunu telafi edeceğim” ifadelerinde bulundu.