Eşsiz fasıl keyfi Gırnata Kocaeli’de yaşanır…

Türkiye’nin birçok kentinde şubeleri bulunan tasarımı ve dizaynı ile dikkat çeken Gırnata, İzmit’te de fasıl geceleriyle müşterilerini ağırlıyor. Farklı konsepti ve adaplı meyhane tarzıyla ailelerin de uğrak yeri haline gelen işletme, haftanın 4 günü (Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi) düzenlediği fasıl geceleriyle Kocaeli’ne renk getirdi. Birbirinden lezzetli menüsü ve müzik şöleniyle adından söz ettiren Gırnata Kocaeli, sahildeki Leman Kültür Kocaeli’nin yanında misafirlerini ağırlıyor. Günün stresini atmak ve sevdiklerinizle fasıl eşliğinde keyifli saatler geçirmek istiyorsanız yerinizi ayırtmayı unutmayın.