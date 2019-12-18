Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden 6 adet yeni tip denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis Denizaltısı'nın törenle havuza çekilmesi ve 5. denizaltı TCG Seydi Ali Reis’in ilk kaynak törenini yapmak üzere, 22 Aralık Pazar günü Gölcük Donanma Komutanlığı’na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören saatinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.
Bugün 14:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:03 TSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden milli denizaltıyı incelemek üzere Kocaeli'ye geliyor.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz