Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden 6 adet yeni tip denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis Denizaltısı'nın törenle havuza çekilmesi ve 5. denizaltı TCG Seydi Ali Reis’in ilk kaynak törenini yapmak üzere, 22 Aralık Pazar günü Gölcük Donanma Komutanlığı’na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören saatinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.