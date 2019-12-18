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Geleceğin iş dünyası, Dünya Mühendisler Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Dünya Mühendisler Günü' dolayısıyla etkinlik düzenleyen geleceğin iş dünyasının temsilcileri, teknik eğitimin önemine vurgu yaparak, farkındalığa imza attı.
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Kocaeli iş dünyasının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere başarılı eğitim ve öğretim faaliyetlerine aralıksız devam eden Türkiye’nin rol model okulu Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyen geleceğin iş dünyasının temsilcileri, teknik eğitimin önemine vurgu yaparak, farkındalığa imza attı.

KARTEPE PROTOKOLÜ KATILDI

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Dünya Mühendisler Günü’ etkinliğine Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Belediye Meclis Üyesi Selami Tarakçı, İlçe Milli Müdürü Ferhat Dilek, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz, Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İhsan Onur Yılmaz, AOSB Müdürü Eyüp Akyüz, Meiser Izgara Genel Müdürü Ahmet Kılıç, Uzer Makine Genel Müdürü Gürkan Oymak katılırken, Okul Müdürü Coşkun Cebeci ve okul öğretmenleri örnek bir ev sahipliği yaptı.

MÜHENDİSLERDEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Okul Müdürü Cebeci’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar da, mühendislik eğitiminin önemine vurgu yaparak, geleceğin iş dünyasının gününü kutladı. Programın söyleşi bölümünde Meiser Izgara Genel Müdürü Ahmet Kılıç, Uzer Makine Genel Müdürü Gürkan Oymak ve mühendisler kendi öğrenim hayatlarından örnekler vererek deneyimlerini aktardı.

‘OKULUNUZUN KIYMETİNİ BİLİN’

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarından, halen Marmara Üniversitesi’nde Makine Bölümünde okuyan Hasan Koçak da bu özel günde arkadaşlarıyla bir araya gelerek, “Derslerinin düzenli olarak çalışan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye rahatça girebilir. Okulunuzun kıymetini bilin ve derslerinize çok çalışın” tavsiyesinde bulundu.

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