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VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ne yeni Kardiyoloji profesörü

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
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Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye’nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care’insağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek standartlarda hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, yaklaşık 4 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. Hasta odaklı hizmet anlayışını ilke edinerek, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Son olarak Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde göreve başladı.

 

 

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