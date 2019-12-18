‘Dedikoduya dayanan iddiaları reddediyoruz’

Tavşantepespor kulübü, kendilerine rakip olan Serdar Gençler Birliği Kulübü’nün ‘Sahte oyuncu oynatacağı’ iddiasında bulunarak maç öncesi hakemi uyarmış, ceza verilmeyince de bakın açıklaması yaparak Kulübü suçlamıştı. Bunun üzerine yanıt hakkı doğan Serdar Gençler Birliği Kulübü’nün eski Kocaelisporlu antrenörü Sadun Gemici ve Genel Kaptan Selçuk Tuğral açıklamada bulundu

‘BİR ROMAN TAKIMINA YENİLMEYİ KABULLENEMEDİLER…’

Açıklamada “24.11 Tarihinde oynanan ve 2-1 galip geldiğimiz maçın sonrasında rakip takım Tavşantepespor, basında sahte oyuncu oynatmaya çalıştığımız yönünde iddialarda bulunmuştur. Somut bir belge, bilgi olmadan duyumlara dedikodulara dayanan iddiaları kesinlikle reddediyoruz” dendi. Kulübün genel kaptanı Selçuk Tuğral, “Tavşantepespor, takımımızın lehimize rapor veren hakem, saha görevlisinin yanında İl Disiplin Kurulunu suçlaması bir Roman takımına yenilmeyi kabullenememenin neticesidir. Bu etnik düşünceden kaynaklanan davranışı da şiddetle kınıyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNE HER ZAMAN KARŞI ÇIKARIZ...’

Kocaeli Roman Takımları Koordinatörü ve bir zamanların efsane Kocaelispor’unun futbolcusu olan Sadun Gemici "Sosyo-Ekonomik açıdan riskli ve dezavantajlı olan Roman çocuklarının topluma entegrasyonu çerçevesi içinde, bu organizasyonu bulunduruyoruz” dedi. Ligin şenlik isminden hızla uzaklaştığını belirten Gemici, sözlerini şöyle sürdürdü: Her ne kadar U12 Ligi futbol Şenliği adı konsa da, uygulamada amacından sapmaktadır. Maçlar antrenörler, idareciler, veliler tarafından ölüm kalım maçlarına dönüştürülüp, çocuklar baskı altında tutuluyor. Ergenlik yaşı insan yaşamının en hassas dönemidir. Öğrenmenin altın çağı olan 9-12 yaş arasında çocuklarımızı yarışma ortamına sokmanın, psikolojik ve fizyolojik açıdan sayısız sakıncaları bulunmaktadır. Bu organizasyon Türk Futbolunun geleceğine zarar vermektedir.