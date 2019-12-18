Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:58 TSİ- Spor G: Bugün 15:00 TSİ

‘Dedikoduya dayanan iddiaları reddediyoruz’

Tavşantepespor kulübü, kendilerine rakip olan Serdar Gençler Birliği Kulübü’nün ‘Sahte oyuncu oynatacağı’ iddiasında bulunarak maç öncesi hakemi uyarmış, ceza verilmeyince de bakın açıklaması yaparak Kulübü suçlamıştı.

mask
Haber albümü için resme tıklayın

Tavşantepespor kulübü, kendilerine rakip olan Serdar Gençler Birliği Kulübü’nün ‘Sahte oyuncu oynatacağı’ iddiasında bulunarak maç öncesi hakemi uyarmış, ceza verilmeyince de bakın açıklaması yaparak Kulübü suçlamıştı. Bunun üzerine yanıt hakkı doğan Serdar Gençler Birliği Kulübü’nün eski Kocaelisporlu antrenörü Sadun Gemici ve Genel Kaptan Selçuk Tuğral açıklamada bulundu

‘BİR ROMAN TAKIMINA YENİLMEYİ KABULLENEMEDİLER…’

Açıklamada “24.11 Tarihinde oynanan ve 2-1 galip geldiğimiz maçın sonrasında rakip takım Tavşantepespor, basında sahte oyuncu oynatmaya çalıştığımız yönünde iddialarda bulunmuştur. Somut bir belge, bilgi olmadan duyumlara dedikodulara dayanan iddiaları kesinlikle reddediyoruz” dendi. Kulübün genel kaptanı Selçuk Tuğral, “Tavşantepespor, takımımızın lehimize rapor veren hakem, saha görevlisinin yanında İl Disiplin Kurulunu suçlaması bir Roman takımına yenilmeyi kabullenememenin neticesidir. Bu etnik düşünceden kaynaklanan davranışı da şiddetle kınıyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNE HER ZAMAN KARŞI ÇIKARIZ...’

Kocaeli Roman Takımları Koordinatörü ve bir zamanların efsane Kocaelispor’unun futbolcusu olan Sadun Gemici "Sosyo-Ekonomik açıdan riskli ve dezavantajlı olan Roman çocuklarının topluma entegrasyonu çerçevesi içinde, bu organizasyonu bulunduruyoruz” dedi. Ligin şenlik isminden hızla uzaklaştığını belirten Gemici, sözlerini şöyle sürdürdü: Her ne kadar U12 Ligi futbol Şenliği adı konsa da,  uygulamada amacından sapmaktadır. Maçlar antrenörler, idareciler, veliler tarafından ölüm kalım maçlarına dönüştürülüp, çocuklar baskı altında tutuluyor. Ergenlik yaşı insan yaşamının en hassas dönemidir. Öğrenmenin altın çağı olan 9-12 yaş arasında çocuklarımızı yarışma ortamına sokmanın, psikolojik ve fizyolojik açıdan sayısız sakıncaları bulunmaktadır. Bu organizasyon Türk Futbolunun geleceğine zarar vermektedir.

 

Bugün 14:58 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Burak Süleyman: Ligi erken bitireceğiz mask
Burak Süleyman: Ligi erken bitireceğiz
Bekir Soğukoğlu’nun oğlu nişanlandı mask
Bekir Soğukoğlu’nun oğlu nişanlandı
Hoş geldin Kristine Anigwe mask
Hoş geldin Kristine Anigwe
Kaleci Volkan: Güzel insanlarla şampiyon olmak daha önemli mask
Kaleci Volkan: Güzel insanlarla şampiyon olmak daha önemli
Vali Aksoy, lütfen skandalı durdurun mask
Vali Aksoy, lütfen skandalı durdurun
Baba oğul voleybol hakemi mask
Baba oğul voleybol hakemi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL