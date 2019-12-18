Meslektaşlarımız Bowling’i çok sevdi

NCity Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya, Kocaeli’de faaliyet gösteren gazete, dergi ve haber portalı olan çalışanlar katıldı. 6 takımın yer aldığı karşılaşmalarda ise gazeteciler hem eğlendi, hem de kıyasıya mücadele sergiledi. Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Biriminde görevli Recep Şeyhoğlu birinci olurken, gazeteci Orhan İmamoğlu ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Biriminde görevli Mehmet Ali Yılmaz da üçüncü oldu.

PLAKETLERİ BAŞKAN KAPLAN VERDİ…

Dereceye giren takımların plaketleri ise KOGACE Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya katılan diğere üyelere de çeşitli kitaplar armağan edilirken, gazeteciler de düzenlenen etkinlik için Cemiyet Başkanları Cemal Kaplan başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve NCity Alışveriş Merkezi yönetimine teşekkür etti.