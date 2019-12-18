Pisinlerin yeni Altın kızı: ADA KARAGÜLLE

Denizyıldızları Spor Kulübü, Sualtı Hokeyi’ndeki Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Milli takıma en çok sporcu vererek başarı elde etmişti. Kulübün yüzme branşında da, sporcu Ada Karagülle, TYF Bölge Karmaları Müsabakaları’nda yüzdüğü yarışlarda 13 puan toplayarak milli takıma seçildi.

YENİ YILDIZ ADAYI…

Sporcu, 5-8 Aralık’ta Ankara’da düzenlenen 11-12 yaş Türkiye Finalleri’nde 50 metre kelebek ve 50 metre serbest yarışlarında da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Ada; 100 metre Serbest 01.02.06 (A4), 200 metre Serbest 02.19.38 (A3), 400 metre Serbest 05.00.00 (A2)

100 metre Kelebek 01.11.26 (A3) yarışlarında başarı sağlayarak 13 puan kazandı. Aynı zamanda, kulübünün yüzme şubesinin de ilk milli takım sporcusu olan ve Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda milli takıma girmeye hak kazanan ilk yüzücü Ada, 2020 Mart/Nisan aylarında yurtdışında düzenlenecek yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. Sporcu Ada’yı antrenörleri, eski şampiyonumuz Begüm Arıkan, Muratcan Camgöz ve Kadir Kırlıoğlu çalıştırıyor.