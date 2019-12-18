HENTBOLCULAR KÜÇÜK AMA YÜREKLERİ BÜYÜK!..

Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği maçları başladı. Türk Pirelli Ortaokulu Spor Salonu’nda 5 maç oynandı. Derince Çınarlı Ortaokulu, Bahçeşehir Koleji karşısında 21-2’lik galibiyet elde ederken dikkat çekti. Derince Çınarlı adına goller Hamza (11), Mustafa (5), Muhammet (2), Mertcan (2) ve Ali Kemal’den geldi. Cem ve Berke Kartepe Koleji’nin gollerini atan isimlerdi.

30 AĞUSTOS VE PETKİM’DE SIKINTI YOK

Toplam 13 golün atıldığı 30 Ağustos Ortaokulu ile Gebze Kültür Eğitim arasındaki maçı 30 Ağustos 9-4 kazanmasını bildi. 30 Ağustos adına golleri Kerem Selim (2), Sercan (2), Mert (2), Yavuz (2) ve Emre atarken, Ömer (2), Furkan ve Fatih, Gebze Kültür adına fileleri havalandırdı. Körfez Petkim Ortaokulu, Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu’nu Ahmet (5), Kerem (2), Deniz ve İmran’ın golleri ile 9-4 mağlup ederken, İbrahim (2), Yağız (2) Ahmet Zeki golleri attı.

HALİSE TÜRKKAN İYİ BAŞLADI

Günün çekişmeli maçlarından birisi de Halise Türkkan Ortaokulu ile Dilovası Şehit Ömer Özavcı Ortaokulu arasındaydı. Maçı Kartepe İlçe’de yer alan Halise Türkkan Ortaokulu 7-4 kazanırken goller Alpaslan (4), Taha, Alihan ve Ömer’den geldi. Alperen (2), Yakup ve Semih, Dilovası Şehit Ömer Özavcı Ortaokulu’nun gollerini attı.

30 AĞUSTOS ORTAOKULU: 9

GEBZE KÜLTÜR EĞİTİM: 4

SALON: İzmit Türk Pirelli

HAKEMLER: Abdullah Ersan***, Mahmut Akkaya***

30 AĞUSTOS ORTAOKULU: Umut***, Emer***, Mert***, Yavuz***, Sercan***, Kerem Selim***, Miraç***, Furkan***

GEBZE KÜLTÜR EĞİTİM: Ahmet**, Gökdeniz**, Ömer***, Furkan***, Batuhan**, Ali Kaan**, Fatih***

GOLLER: Kerem Selim (2), Sercan (2), Mert (2), Yavuz (2), Emre (30 Ağustos), Ömer (2), Furkan, Fatih (Gebze Kültür)

GEBZE AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU: 4

KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU: 13

SALON: Türk Pirelli

HAKEMLER: Hacer Özkan Balta***, Abdullah Ersan***

GEBZE AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU: Abdullah**, Yiğit**, İbrahim***, Yağız***, Efe İbrahim**, Berkay Deniz**, Berkay Tekin**, Malik**

KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU: Lütfullah***, Efe Selahattin***, Kerem***, Seyfi***, Efe Durman***, Burak***, Miraç***, Yağız***, Deniz***, İmran***, İsmail**, Ahmet****, Yunus**

GOLLER: İbrahim (2), Yağız (2) (Ahmet Zeki), Ahmet (5), Kerem (2), Deniz, İmran

DERİNCE ÇINARLI ORTAOKULU: 21

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 2

SALON: Türk Pirelli

HAKEMLER: Abdullah Ersan***, Mahmut Akkaya***

DERİNCE ÇINARLI ORTAOKULU: Yasin***, Muhammet***, Yavuz***, Hidayet***, Ali Kemal***, Mustafa***, Hamza****, Hasan***, Ahmet***, Yiğit***, Mertcan***, Haktan***

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bora**, Nortan**, Ahmet**, Miran**, Cem***, Doruk**, Berke***, Turan**, Ömer**, Toprak**

GOLLER: Hamza (11), Mustafa (5), Muhammet (2), Mertcan (2), Ali Kemal (Çınarlı), Cem, Berke

KIRMIZI KART: Berke Dk.30 (Bahçeşehir)

KİRAZLIYALI TEVFİK FİKRET O.O.: 11

FARABİ ORTAOKULU: 4

SALON: Türk Pirelli

HAKEMLER: Merve Şapoğlu***, Mahmut Akkaya***

KİRAZLIYALI TEVFİK FİKRET ORTAOKULU: Muhammet***, Muhammet Çakan***, Ali***, Müşerref***, Aşkın***, Samet***, Kerem***, İsmail**, Enes**, Mehmet**, Ahmet**, Yusuf**, Servet**

FARABİ ORTAOKULU: Muhammet**, Muhammet Ali Kuşat**, Cihan**, Yunus**, Berat**, Samet****, Erdinç**, Erdem**, Yusuf**

GOLLER: Salih (4), Muhammet Çakan, Müşerref (2), Aşkın (2), Samet, Ali (Kirazlıyalı), Samet (4) (Farabi)

HALİSE TÜRKKAN ORTAOKULU: 7

DİLOVASI ŞEHİT ÖMER ÖZAVCI ORTAOKULU: 4

SALON: Türk Pirelli

HAKEMLER: Mahmut Akaya***, Merve Şapoğlu***

HALİSE TÜRKKAN ORTAOKULU: Mehmet***, Alihan***, Alpaslan****, Taha***, Ömer***, Efe***, Arda**, Berat**, Gökhan**, Efe Akın**, Abdülkadir**, Ömürcan**

DİLOVASI ŞEHİT ÖMER ÖZAVCI: Efe**, Yakup***, Alperen***, Semih***, Oğuzhan**, Abdülkadir**, Ömer**, Doğukan**, Ege**, Sami**, Berat**, Umut**

GOLLER: Alpaslan (4), Taha, Alihan, Ömer (Halise Türkkan), Alperen (2), Yakup, Semih (Dilovası)