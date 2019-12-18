Karamürselspor şokla devre arası tatiline girdi

BAL 11. Grup’ta mücadele eden Karamürselspor, mutlak galibiyetle kendi sahasında çıktığı Alibeyköyspor karşısında bulduğu fırsatları değerlendiremeyerek, Alibeyköyspor’un ikinci yarının 67. dakikasında orta sahada kaptırdığı topla sonrasında yediği golle 1-0 sahadan mağlup ayrıldı. Yıllar sonar ilk kez katıldığı ligde, orta sıralarda kendine yer bulan ekip, ikinci yarı için antrenör Cem Baki’nin raporuna göre hareket edecek.

ALİBEYKÖYLÜLER STATTAN ÇIKARILDI…

Maç içinde ve maç sonunda Alibeyköylü futbolcuların taraftarlarla atışması ve taraftarlara yaptıkları çirkin hareketler sonrasında taraftarlar ve Karamürselspor oyuncular arasında kısa süreli tartışma çıktı. İstanbul’dan Karamürsel’e gelen Alibeyköylü taraftarlar kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı. Ancak taraftarın hafta içinde Karamürsel’e geleceği tebliğ edilmediği için, güvenlik açısından sadece takımın seramonisi izletilen Alibeyköylüler, daha sonra stat dışına çıkarıldı. Yine habersiz olarak Karamürsel’e gelen 2 otobüs taraftar da, Ereğli’de polisi tarafından durdurularak, ilçeye alınmadı.

MİSAFİR TAKIMLAR GELEBİLECEK…

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, maçın başından sonuna kadar güvenlik sağlanması için ekiplerin başında durarak olaşabilecek her hangi bir olumsuzluklara karşı sıkı güvenlik önlemi aldı. Karamürsel Stadı’nın yenilenmesinin ardından açık tribünün duvarlarının ve güvenlik önlemlerinin alınması ve misafir takımın tribünün bu maça yetişmesi, taktirle karşılandı. İlk yarının tamamlandığı ligde kapalı tribünün yapılmasıyla misafir taraftarlar da takımlarını desteklemeye gelebilecek.

ALİBEYKÖLLÜLER PİSLİK YAPTI…

Bu arada Alibeyköylüler hayli fanatik çıktı. Rakip takımdan bir futbolcu, maç sonunda Karamürselspor taraftarlarına el kol hareketleri yaparak, gergin anlar yaşattı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı olaya emniyet güçleri ve her iki takımın yönetim kurulu başkan ve üyeleri anında müdahale ederek, olayın büyümesini engelledi.