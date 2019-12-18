KARAMÜRSELLİLER BAL’I SEVDİ

Karamürselspor’un kendi evinde oynadığı haftalarda Karamürsel’de adeta bayram havası yaşanıyor. Bayanların çocukların ilgisinin yoğun yaşandığı maçlar tam anlamıyla panayır havasında geçiyor. Bu da gösteriyor ki Karamürselspor’un yıllar öncesi olduğu gibi 3.Lig’e çıkması halinde, tüm ilçe halkı bütünleşerek, takımlarını desteklemeye hazır.