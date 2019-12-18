Karamürselspor’un kendi evinde oynadığı haftalarda Karamürsel’de adeta bayram havası yaşanıyor. Bayanların çocukların ilgisinin yoğun yaşandığı maçlar tam anlamıyla panayır havasında geçiyor. Bu da gösteriyor ki Karamürselspor’un yıllar öncesi olduğu gibi 3.Lig’e çıkması halinde, tüm ilçe halkı bütünleşerek, takımlarını desteklemeye hazır.
Bugün 15:15 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:17 TSİ
KARAMÜRSELLİLER BAL’I SEVDİ
Karamürselspor’un kendi evinde oynadığı haftalarda Karamürsel’de adeta bayram havası yaşanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz