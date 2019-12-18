DEV AMERİKALI CHRISTINE ADETA DOPİNG OLDU!..

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde başarıyla mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, pivot oyuncusu Avery Talbert ile yollarını ayırırken, yerine ise aynı pozisyonda oynayan 22 yaşındaki Kristine Anigwe’yi transfer etti

DEĞİŞİKLİK YAPILDI…

Herbalife Nutricia Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde başarıyla mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda pivot değişikliğine gidildi. Pivot olarak oynayan Avery Talbert ile yollar ayrılırken 22 yaşındaki 1.96 boyunda olan Kristine Anigwe’yi transfer etti.

AMERİKA’DA OYNUYORDU…

33 yaşındaki Avery Talbert ile karşılıklı olarak yollar ayrılırken 33 yaşındaki Talbert, Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’na transfer oldu. Talbert gibi pivot pozisyonunda oynayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni transferi Kristine Anigwe, Amerika’da Dallas Wings forması giyiyordu.