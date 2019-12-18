Kartepe U 15 hazırlık maçlarına devam ediyor

Kartepe Belediye U 15 takımı oyuncuları, Sakarya’nın başarılı alt yapı takımlarından Nejat Ersin ekibiniı Kartepe Acısu’da konuk etti. Sahasında oynan hazırlık maçında 2-1 galip gelen ekip güven tazeledi. Kartepe futbol takımının ilk golü Samet’ten geldi. İkinci golde, adeta doksandan denilen yere topu yapıştıran Semih, skoru tayin etti. Selahattin Tanrıkulu, maç sonrasında iki takımın oyuncularına da mandalina dopingi yaptı. Tanrıkulu “Çocuklarımı tebrik ediyorum. Çalışmaya son sürat devam” dedi.