Kartepe Belediye U 15 takımı oyuncuları, Sakarya’nın başarılı alt yapı takımlarından Nejat Ersin ekibiniı Kartepe Acısu’da konuk etti. Sahasında oynan hazırlık maçında 2-1 galip gelen ekip güven tazeledi. Kartepe futbol takımının ilk golü Samet’ten geldi. İkinci golde, adeta doksandan denilen yere topu yapıştıran Semih, skoru tayin etti. Selahattin Tanrıkulu, maç sonrasında iki takımın oyuncularına da mandalina dopingi yaptı. Tanrıkulu “Çocuklarımı tebrik ediyorum. Çalışmaya son sürat devam” dedi.
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Kartepe U 15 hazırlık maçlarına devam ediyor
Kartepe Belediye U 15 takımı oyuncuları, Sakarya’nın başarılı alt yapı takımlarından Nejat Ersin ekibiniı Kartepe Acısu’da konuk etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz