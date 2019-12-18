Başkan Hüseyin Çardak noktayı koydu: SADİ TEKELİOĞLU İMZALIYOR!..

Gölcükspor’da Taner Gülleri’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen, ancak transferi adeta yılan hikayesine dönen Sadi Tekelioğlu konusunda, Sarıyer krizi yaşanmıştı. Sarıyer tarafı “Sadi Tekelioğlu ile anlaştık” derken, Gölcükspor’dan jet yalanlama geldi. Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak “Sadi hoca ile resmi sözleşme imzalayacağız” diyerek, dedikodulara noktayı koydu. Yarın Tekelioğlu’nun Gölcük’e geleceği ve imzaların atılacağı ifade edildi.

HEKİMOĞLU’NDAN TRANSFER VAR

Bu arada, hafta başında Trabzon’a giden İdari Asbaşkan Ekrem Aktuğ ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kasım, teknik heyetin raporu doğrultusunda, geçtiğimiz sezon Sadi Tekelioğlu’nun 2. Lige çıkardığı Trabzon Hekimoğlu takımının 3 oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan Gölcükspor’un 2. yarı kamp programı hemen hemen netleşti.25 Aralık Çarşamba sabahı 2. Etap kamp çalışmaları için büyük ihtimalle Antalya Manavgat’a gidecek ve 5 Ocak Pazar günü Gölcük’e dönecek.